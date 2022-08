Juan Antonio Torres Servin, técnico de Municipal, charló luego de lograr empatar a dos goles ante Olimpia por la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf, en el que se mostró molesto cuando se le cuestionó sobre la forma de jugar de su equipo y aseguró que cuando el duelo estaba 11 contra 11 jugadores fue parejo.

“En el futbol hay distracciones, yo no entiendo la pregunta de que no trabajamos, son partidos de alta intensidad. Yo creo que fue un partido muy intenso, la primera llegada de gol la tuvimos nosotros. El duelo fue intenso. Creo que once contra once fue parejo, la serie no ha sido definida todavía e iremos con la mentalidad de ganar”, dijo Torres.

Acerca de que el rival se quedara con 9 hombres comentó: “No sé si te diste cuenta que las expulsiones las crearon el ritmo de la defensa, una cosa es ver el partido desde fuera. En ningún momento sacaron ventaja. No sé si viste que no era penalti o que el gol de Matos era fuera de juego, no entiendo. Hay que ver bien el partido para cuestionar”.

“Vamos a ver el partido repetido y siempre hay detalles a mejorar, pero ahora vamos a pensar en el siguiente. Esperamos un partido fuerte, sabemos que saldrán a jugar con la ventaja de los goles de visita y a nosotros solo nos queda ganar”, agregó el estratega mexicano sobre cómo afrontar el encuentro de vuelta en Honduras.

Por último, el técnico de los rojos indicó que se enfocará en el duelo de mañana ante Comunicaciones y luego en la vuelta ante Olimpia, además, lamentó los incidentes entre ambas aficiones que hubo ayer antes y después del partido en las afueras del estadio Doroteo Guamuch Flores