Comunicaciones no comenzó bien su defensa al título en la Liga Concacaf, tras perder (0-1) en casa ante Diriangén en el partido de ida por los octavos de final. La única anotación del encuentro la ejecutó Ramiro Peters al minuto 34 del primer tiempo para darle la ventaja a los nicaragüenses. Los memes no iban a dejar pasar esta oportunidad para castigar a los Cremas, no solo por perder ante un equipo inferior en los papeles, sino también por hacerlo en casa.

Es importante recordar que Comunicaciones a diferencia de los otros equipos, tendrá una oportunidad única para quedar registrado en la historia del campeonato, ya que será su última edición con las actuales normas. Para el próximo año, Concacaf ha anunciado un formato nuevo de competencia. Comunicaciones se proclamó campeón de la Liga Concacaf 2021 al vencer a Motagua de Honduras por un marcador global de 6-3.

Memes para Comunicaciones

A través de las redes sociales los aficionados de Comunicaciones no se fueron para nada contentos luego de esta derrota ante Diriangén y aprovecharon para expresar esta Frustración en las redes sociales con una variedad de memes muy elocuentes en contra de su equipo, que no supo estar a la altura de las circunstancias.

La revancha para Comunicaciones será el próximo martes 23 de agosto desde el Estadio Cacique Diriangen en Guatemala. Si bien será en modo visitante, los Cremas saben que son ampliamente favoritos ante Diriangén. Para poder revalidar el título, tendrán que dejar en el camino al equipo nicaragüense y por ahora van abajo (1-0) en el marcador. De no lograr avanzar a los cuartos de final, sería un verdadero fracaso para los guatemaltecos y todo lo contrario para los nicaragüenses.