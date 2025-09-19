Sanciones de la FIFA: Surinam ya fue notificado antes de jugar con Guatemala mientras El Salvador espera la confirmación

FIFA activó el análisis de aquellas situaciones que ameritaban posibles sanciones, dentro de las que se encontraban muchos afiliados de Concacaf. Para una de las etapas más importantes del año, algunas federaciones sonríen y otras tiemblan.

Los principales implicados se encuentran en el Grupo A de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026, y son los equipos que se dirimen la punta. Tanto Surinam como El Salvador están envueltos en escándalos que pocos esperaban.

Después de ganar 1-0 en el Estadio Cuscatlán, Los Suriboys denunciaron haber sido víctimas de cánticos e insultos racistas por parte de algunos aficionados. El hecho no pasó desapercibido para las autoridades, quienes observan el caso.

Pero no todo termina ahí. La Selecta no sería la única sancionada en este corte de la Federación Internacional. Una fuerte acusación cayó sobre el cuadro surinamés y se pidió que la misma cuente con resolución inmediata. Podría cambiarlo todo.

FIFA analiza presentar sus sanciones: Surinam y El Salvador están en la mira

La denuncia para con El Salvador por conducta antideportiva no es la única que tiene a Surinam entreverado. Puerto Rico lanzó una grave acusación el pasado 15 de junio, por la derrota que supieron propinarles el sexto día de ese mismo mes.

Desde el punto de vista boricua, los surinameses utilizaron estrategias que fueron perjudiciales para el desarrollo del juego. Las mismas fueron desde problemas en el dispositivo de seguridad, hasta irregularidades en la organización del cotejo.

FIFA anunció la lista de selecciones nacionales con complicaciones (Manuel López).

Además, sumaron a la demanda presunto acoso verbal, discriminación, y fallo en la logística. El dato se conoció gracias a la lista que la FIFA mostró de países bajo observación, con advertencias o sanciones para la venidera fecha de disputas.

Por eso mismo, se decretó que la disputa del partido ante Guatemala, que será en el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo, tendrá que desarrollarse sin ninguna cuestión negativa desde lo organizativo. Fue un llamado de atención.

