Maniobra legal ante la FIFA: Haití enciende las alarmas de Costa Rica, Honduras y Nicaragua camino al Mundial 2026

FIFA aprobó el pedido con el que Haití encendió las alarmas en el Grupo C de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Los próximos partidos serán de suma importancia para la obtención del boleto directo. Puede ser un golpe clave.

Costa Rica, Honduras, y Nicaragua están en vilo ante el inesperado movimiento por parte del equipo haitiano. Las próximas cuatro jornadas serán trascendentales para el desarrollo de la división. Comenzaron a darse los cambios más pesados.

En tiempo récord, la Federación Internacional dio el visto bueno correspondiente para una de las modificaciones más esperadas. La misma podría invertir todo en el cuarteto liderado por los catrachos, seguido por ticos, rojiazules, y pinoleros.

FIFA lo aprueba: Haití suma legionarios y pone a temblar a Costa Rica, Honduras y Nicaragua

La Federación Haitiana de Fútbol consiguió los papeles de algunos futbolistas en tiempo récord. Ninguno de ellos nació en el país, pero cuentan con ascendencia y llenan los casilleros necesarios para obtener la habilitación por parte de la FIFA.

Entre los nombres destacados, se encuentra el de Lenny Joshep del Ferencvásori húngaro, Josué Casimir del Auxerre francés, y Hannes Delcroix del Burnley que juega la Premier League. A priori, ellos son elegibles para la doble fecha venidera.

Wilson Isidor, jugador del Sunderland, recibirá su pasaporte el 26 de septiembre, mientras que Odsonne Édouard del Lens y Jean-Baptiste del Braga tardarán un tiempo más. En tanto, Maxence Lacroix, del Crystal Palace, se echó para atrás.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Haití ante Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Visita vs. Nicaragua , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Visita vs. Honduras , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Local vs. Costa Rica , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Nicaragua, 18 de noviembre.