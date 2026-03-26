“Conductas indebidas”: Yamil Bukele se enfrenta a otro problema tras tomar el mando de la Fesfut

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informó que ha iniciado un procedimiento interno tras detectarse actos de indisciplina protagonizados por los jugadores Brandon Ramírez, Gerson Robles y Eric Velásquez, durante la concentración de la Selección Sub-20 masculina.

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A través de un comunicado oficial, la institución que preside Yamil Bukele dejó clara su postura al señalar que las conductas observadas “no son congruentes con los principios de disciplina, respeto y responsabilidad” que deben representar a quienes defienden la camiseta nacional.

La federación fue enfática en marcar un cambio de criterio institucional, asegurando que este tipo de situaciones no serán toleradas bajo ninguna circunstancia. “En esta administración, no se normalizarán conductas indebidas, sin importar que en otros momentos y procesos hayan podido manejarse de forma distinta o, incluso, tolerarse”, destacó el documento.

Un proceso con respaldo legal

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que entre los involucrados hay jugadores menores de edad, por lo que el proceso se llevará bajo el marco de la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, garantizando sus derechos, integridad y el debido proceso.

La FESFUT reiteró que actuará con firmeza y en apego a la normativa vigente, diferenciando cada caso según la responsabilidad individual de los implicados en los hechos ocurridos durante la concentración.

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En cuanto a las posibles consecuencias, la entidad confirmó que las sanciones se aplicarán conforme al Reglamento Disciplinario, especialmente en el caso de los jugadores mayores de edad, asegurando que no habrá excepciones en la toma de decisiones.