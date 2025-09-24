“Ya no puede jugar”: El Salvador sufre el revés menos esperado con un legionario antes del Mundial

La Selección Sub-17 de El Salvador recibió una noticia importante de cara al Mundial de la categoría en Catar. El técnico Juan Carlos Serrano confirmó que el atacante Alexander White, quien estaba en la agenda del cuerpo técnico, no podrá formar parte de la nómina que viajará al torneo.

White, futbolista de raíces jamaiquinas y con documentación canadiense y salvadoreña, fue observado de cerca tras su desempeño en el Premundial con la selección de Jamaica. Su talento llamó la atención del estratega salvadoreño, quien incluso se reunió con él para analizar la posibilidad de integrarlo al equipo nacional.

Sin embargo, la reglamentación de la FIFA imposibilita su inscripción. Serrano explicó que al haber disputado un torneo oficial Sub-17 con Jamaica, el atacante ya no puede ser registrado en esa misma categoría con otro país. “Queríamos meter a un chico de Jamaica que se llama Alexander White, lo traje después del Sub-17, pero no se puede hacer el cambio. Tendría que jugar con una Sub-20. Si quisiéramos tomarlo en cuenta en un futuro, ya no puede jugar con la Sub-17”, declaró el entrenador.

El técnico salvadoreño no ocultó su admiración por las condiciones del joven delantero, a quien describió como un futbolista “fuerte y agresivo”, cualidades que hubiesen sumado mucho al plantel. Sin embargo, insistió en que la normativa es clara y no hay margen para apelar.

El Salvador con la mira en el Mundial Sub-17

Ante esta situación, El Salvador seguirá con el grupo de jugadores que ya venía trabajando de cara a la cita mundialista. Serrano señaló que la nómina está prácticamente definida y que solo podrían darse cambios menores en caso de alguna emergencia.

De esta manera, la ilusión de contar con Alexander White deberá esperar. El jugador, de apenas 17 años, podría ser considerado en un futuro para la Selección Sub-20 o incluso la mayor, siempre y cuando se mantenga el interés mutuo y continúe su evolución en el terreno de juego.