Un asistente de Tena lo descartó, pero ahora jugará el Mundial Sub-17 con El Salvador y golpeó a Guatemala donde más le duele: “Mi sueño de niño”

El Salvador concretó hace meses uno de los robos más esperados a Guatemala, próximo a que se dispute el Mundial Sub-17 de Qatar. Una promesa del fútbol internacional ha estado vitiendo la camisola salvadoreña, justo después de ser descartado por la delegación chapina.

Se trata de Anthony Umanzor, quien fue descartado por Rigoberto Gómez para el proceso de clasificación a la Copa del Mundo cuando estaba al mando de la selección juvenil. Tras participar de un microciclo y sumarse a un único amistoso, “La Chula”, actual asistente de Luis Fernando Tena, le bajó el pulgar.

Para principios de abril, arribó a La Selecta y se probó bajo la dirección técnica de Juan Carlos Serrano. Lo aceptó para la Sub-17, a la que se integró rápidamente de cara a los desafíos próximos. Ahora, es uno más dentro del plantel selecto.

Anthony Umanzor toma revancha con El Salvador por lo que sufrió en Guatemala

Durante su última rueda de prensa, Anthony Umanzor dejó en claro que el fútbol siempre da segundas oportunidades. La suya llegó en El Salvador y no piensa dejarla pasar en el Mundial, que se disputará en Qatar del 3 al 27 de noviembre.

“Cuando vine aquí, yo dije que el fútbol siempre da una segunda chance y creo que aquí estoy cumpliendo mi segunda chance. Gracias a Dios y a la Federación de El Salvador. Estoy cumpliendo mi sueño de niño, listo para representar al país“, dijo.

“De primero, me sorprendió la llamada, pero también yo sé que estuve trabajando muy fuerte después de lo que pasó con Guatemala para llegar aquí. Creo que fue una gran oportunidad. Por eso es que estoy muy agradecido”, explicó el jugador.

¿Quién es Anthony Umanzor, la nueva joya de La Selecta para el Mundial Sub-17?

Anthony Umanzor tiene 17 años. Si bien nació en Canadá, cuenta la posibilidad de acceder a una triple nacionalidad. Entre las opciones, figuraban también El Salvador y Guatemala. En esta última fue rechazado después de un microciclo.

Umanzor juega como mediocampista central en el York United U-20 canadiense, donde lleva disputado un único partido en lo que va de la temporada. Es diestro, cuenta con un excelente manejo del balón y es quien mueve los hilos del equipo.