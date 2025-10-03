Eriq Zavaleta no regresó a la Selección de El Salvador a pesar de la insistencia del Bolillo Gómez. El futbolista de Los Ángeles Galaxy tomó el mismo camino que Alex Roldán y se mantuvo lejos de La Selecta después de haberse sentido humillado.

Si bien le dio la espalda al equipo salvadoreño, Zavaleta se refirió con mucho cariño a los momentos que vivió en el seleccionado nacional. Lo que hace pensar que podría volver a vestir los colores de la Azul y Blanco.

Eriq Zavaleta termina su contrato con Los Ángeles Galaxy

Ahora que está por finalizar la temporada regular en la Major League Soccer, se dieron a conocer los futbolistas que serán agentes libres al final de la temporada. Zavaleta es uno de ellos, por lo que tendrá que buscar club.

Publicidad

Publicidad

ver también Apareció el video: se filtran las imágenes que Bolillo Gómez necesitaba antes de jugar con Panamá por las Eliminatorias al Mundial 2026

Con LA Galaxy en el último lugar de la Conferencia Oeste y sin posibilidades de acceder a la MLS Cup, el defensor salvadoreño se despediría en las próximas semanas. El último juego de la temporada regular para el cuadro angelino será el 18 de octubre.

En este 2025, Zavaleta apenas disputó siete partidos y uno sólo fue como titular. En total, acumuló 155 minutos. Sin lugar en el equipo y con el contrato por finalizar en diciembre, el futuro del defensor central en el próximo año no estaría en los Galaxy.

Publicidad

De esta manera, el nacido en Westfield, Indiana, dejaría de pertenecer a Los Ángeles Galaxy tras haber llegado en 2022. Un detalle no menor es que Zavaleta es sobrino del entrenador del primer equipo, Greg Vanney, quien renovó su vínculo meses atrás hasta 2028. Esto podría dejarlo en el club, aunque por el momento no hay indicios de que siga en California.

Publicidad

Greg Vanney, tio de Zavaleta.