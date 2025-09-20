Brayan Gil recibe la noticia más esperada en Rusia que se celebra en El Salvador

La Selección de El Salvador, dirigida por Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, ya trabaja con la mira puesta en sus próximos compromisos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf. El entrenador ajusta cada detalle de la planificación y la convocatoria comienza a tomar forma, destacando la presencia de uno de los legionarios más esperados: Brayan Gil.

El FC Baltika de Rusia confirmó de manera oficial que su delantero ha sido convocado para la próxima Fecha FIFA de octubre, en la que la Azul y Blanco disputará dos partidos de local en el estadio Cuscatlán. El llamado del atacante fue celebrado por su club a través de una publicación en redes sociales, donde resaltaron el honor de tener a Gil entre los seleccionados salvadoreños.

Los compromisos no serán sencillos. El Salvador recibirá primero a Panamá el viernes 11 de octubre, en un duelo clave para seguir con vida en la carrera rumbo a la Copa del Mundo 2026. Posteriormente, la Selecta enfrentará a Guatemala, en otro partido que promete ser decisivo tanto en lo deportivo como en lo anímico.

El Salvador con la mira puesta en Panamá y Guatemala

La FESFUT ha establecido que el periodo de concentración será del 6 al 15 de octubre, tiempo en el que el combinado nacional se enfocará en la preparación táctica y física para encarar esta doble jornada eliminatoria. El objetivo es aprovechar la condición de local y el apoyo de la afición cuscatleca para sumar puntos vitales.

Con su participación en la Premier League de Rusia, Brayan Gil se ha consolidado como una de las piezas de mayor proyección ofensiva para El Salvador. Su potencia, velocidad y capacidad de definición lo convierten en un recurso indispensable para el esquema de Gómez, que busca mejorar la producción ofensiva del equipo.

La incorporación de Gil genera ilusión en la hinchada salvadoreña, que espera ver a la Selecta mostrar mayor contundencia en ataque. Con un calendario exigente y rivales directos por delante, el aporte del delantero podría marcar la diferencia en la lucha por el sueño mundialista.