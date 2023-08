Ya alejado de la Selección de El Salvador, Rodolfo Zelaya habló sin problemas sobre la situación actual de la Selecta y fue muy duro contra Hugo Pérez. Llegó a asegurar que el problema que tiene el combinado nacional está ligado directamente con él.

“Pues la verdad mal con estas presentaciones que tuvieron y tenés un entrenador que no es competitivo y conformista porque yo quiero ganar donde sea, hasta en el entreno. No podés estar pensando en la eliminatoria y dejar pasar los amistosos y los microciclos que tenés“, comenzó declarando en su entrevista con El Gráfico.

Y agregó: “Para mí eso es de alguien perdedor y sin sangre. La selección es de ahorita, yo pensé que la Copa Oro iba a ser buena porque se prepararon casi un mes. Nosotros con Lara nos preparamos un mes y tuvimos una buena Copa Oro. No creo que el técnico no tenga el apoyo porque si lo tiene a comparación de otros entrenadores”.

Luego, Rodolfo Zelaya hizo hincapié en la injusta no convocatoria de Marvin Monterroza con la Selección de El Salvador: “Si porque yo pienso que ha de ser por caprichos. Marvin debe de estar, Gerson Mayén también tuvo un buen torneo“.

Para finalizar, le apuntó al DT por no llamar jugadores experimentados: “No sé lo que piensa (Hugo Pérez) por qué no mejoras y en la selección tienen que estar los mejores, tengan 30 años, 20, 35 o 36. Mirá Costa Rica, estaba mal, les hablaron a los viejos y llegaron al Mundial. Quizás no fue un buen Mundial, pero clasificaron”.