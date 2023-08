Uno de los grandes problemas que se la ha visto a la Selección de El Salvador en las últimas competencias internacionales fue el tema físico. Hugo Pérez reveló que la preparación de los jugadores del ámbito local es muy inferior a la de los legionarios y, por eso, se propuso trabajar para mejorar eso.

En entrevistas anteriores, el entrenador habíar revelado que iba a apuntar a mejorar la exigencia física de todos. En la entrevista que dio a un podcast de Estados Unidos, el DT avisó que no va a estar atrás de los jugadores para que cumplan y lanzó un fuerte mensaje para los próximos convocados.

“Ya no puedo ser su niñero, solo porque has jugado 10 años y luego de jugar puedes hacer lo quieras y estarás en la selección eso no es así. En un nivel alto ya no puedes estar así”, comenzó declarando Hugo Pérez sobre que todos los citados deberán hacer los ejercicios para mejorar sus condiciones físicas.

Y agregó sobre los más experimentados que no estarán en la convocatorias para la Liga de Naciones de CONCACAF: “Algunos de los viejos ya no los convocaré más, a algunos de los que sí convocaré tengo que hablar con ellos sobre el compromiso y si no logran comprometerse con el trabajo extra que les daremos no estarán en la selección, no me importa”.

Para finalizar, se refirió a la vida fuera del campo de juego de todos sus futbolistas: “Necesitamos cambiarles la mentalidad para que haya compromiso, necesitamos que nuestros jugadores sean más profesionales dentro de la cancha y fuera de ella en sus vidas privadas”.