Rodolfo Fito Zelaya se confesó en una entrevista para El Gráfico, en el que dio varios detalles sobre un eventual retiro del futbol y también dio detalles sobre lo que hará después de hacerlo, pero lo que dejó claro el delantero que para él lo ideal sería dejar el deporte con Alianza.

“Yo ya lo he dicho que cuando ya no sienta esas ganas o de ayudar un poco al equipo daría un paso al costado por lo menos en Alianza. Ya irme a otro equipo que no es de los grandes para jugar un torneo o dos pues no sé realmente, pero si Alianza ya no le puedo ayudar podría irme a un equipo más pequeño”, dijo Fito.

Acerca de cuales son las opciones que pueda dejar el futbol con la camiseta de Alianza afirmó: “Ese es el objetivo, pero si a mí me dicen “jugá un torneo más” pues me quedó y me retiro ahí nomás, no sé la verdad”.

Por otra parte, Fito Zelaya todavía no confirmó si seguirá ligado al futbol o se dedicará a otra cosa: “Realmente no sé, veremos qué sucede en ese momento. Lo que si no pienso es ser títere de dirigentes porque si tenés un puesto tiene que respetarlo”.

“Creo que tiene que seguir renovando, creo que lo vienen haciendo, hay bastantes jóvenes que cuando uno está lesionado ellos sacan el pecho por el equipo. Esta camada de jugadores que ya somos veteranos todavía tiene algo para seguir dándole al equipo. Hemos venido dando títulos salvando el torneo de dos meses y ahora por la tragedia”, finalizó sobre las renovaciones que están haciendo los paquidermos.