“Ni Argentina ni Brasil aguantan”: Bolillo Gómez sacude a El Salvador con un mensaje que peligra la clasificación al Mundial

En medio de las Eliminatorias, Bolillo Gómez hizo una declaración que dejó mucha preocupación en La Selecta.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El DT hizo referencia a las dos selecciones sudamericanas.
© @LaSelecta_SLVEl DT hizo referencia a las dos selecciones sudamericanas.

La Selección de El Salvador tendrá una doble fecha de Eliminatorias muy importante. Jugará dos partidos consecutivos en condición de local. Primero recibe a Panamá y luego a Guatemala. De sacar buenos puntos, estará muy cerca del Mundial 2026.

Sin embargo, el panorama para estos encuentros no es el mejor. Las lesiones tienen a maltraer al Bolillo Gómez, ya que cinco futbolistas claves de La Selecta no serán convocados debido a diferentes lesiones y problemas personales como el caso de Jorge Cruz.

En la previa del partido del próximo viernes en el Estadio Cuscatlán, el técnico colombiano hizo una cruda declaración que no dejó buenas sensaciones entre los aficionados salvadoreños.

A Bolillo Gómez le preguntaron por la maldición de Panamá en el Cuscatlán y su respuesta dejó sin palabras a El Salvador

El mensaje que preocupa a El Salvador en medio de las Eliminatorias

Al ser consultado por las lesiones, el Bolillo Gómez opinó que dos selecciones del tamaño de Argentina y Brasil tampoco podrían soportar esta situación que vive La Selecta: “Muy duro, cinco jugadores afuera, ni Brasil ni Argentina lo aguantan“.

Y con poco optimismo, agregó: “Vamos a ver, seguimos trabajando duro por el bien, para sacar un resultado a favor, pero está complicado la situación de lesionados”.

Diego Flores, Henry Romero, Bryan Tamacas y Harold Osorio son los otros cuatro nombres que no estarán por lesión. Este último se rompió los ligamentos del hombro y tampoco dirá presente en la fecha de noviembre, lo que complica aún más al Bolillo. Por si fuera poco, Nathan Ordaz, quien sí está convocado, llegaría con lo justo físicamente.

