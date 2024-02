El Salvador disputará un amistoso ante un rival que no está afiliado a FIFA

La Federación Salvadoreña de Futbol logró el objetivo del cuerpo técnico encabezado por David Doniga y es que se tuvieran tres partidos de preparación en esta Fecha FIFA de marzo, aunque el rival que se eligió sorprendió a propios y extraños, al anunciar que El Salvador jugará ante Bonaire.

La Selecta busca prepararse de la mejor manera y tal como lo había dicho Doniga en ocasiones anteriores, su prioridad es tener buen ritmo futbolístico, esto tomando en cuenta que intentará llegar en buen nivel al inicio de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

El partido

La Fesfut dio a conocer que el encuentro ante Bonaire se desarrollará el 20 de marzo a las 17:00 horas en el estadio Audi Field de Washington, Estados Unidos y con el que se dará inicio a la actividad de la Fecha FIFA.

Este será el primer rival de su gira por tierras estadounidenses, tomando en cuenta que el 22 enfrentará a Argentina en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, mientras el 26 cerrará su actividad contra Honduras en el Shell Energy de Houston, Texas.

El rival

Los salvadoreños llegaron a un acuerdo para enfrentarse a Bonaire, que es un rival prácticamente desconocido debido a su poca participación en competiciones futbolísticas, por lo que será una gran oportunidad para volver a la senda de la victoria tras casi dos años.

El equipo caribeño no es un habitual en los encuentros debido a que no está afiliado a FIFA, por lo que no tiene ubicación en el Ranking, pero si está inscrito en Concacaf y ha tenido participación en la Copa del Caribe.

