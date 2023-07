Los mensajes polémicos en redes por parte de David Faitelson y Fernando Palomo al parecer nunca se terminarán. Ante cualquier evento deportivo importante relacionado con el fútbol ambos comunicadores siempre dan de qué hablar. En este caso, fue el turno del periodista salvadoreño en cruzar al mexicano a través de su cuenta oficial de Twitter.

Durante esta Copa Oro 2023 hubo emociones hasta el final, la cual le dio la victoria a México frente a Panamá. Durante todo el torneo David Faitelson estuvo muy atento a cada encuentro y dejó un mensaje polémico para algunos periodistas el cual tuvo una respuesta contundente de Fernando Palomo.

Dardo de Fernando Palomo a David Faitelson

David Faitelson había escrito lo siguiente: “Algunos “periodistas” o “comunicadores” quieren ser más protagonistas que los propios protagonistas. La figura es Santi Giménez. No aquellos que tenemos la suerte de tener un micrófono por delante“, y a esto respondió de manera inmediata Fernando Palomo “Te leo y no te reconozco. ¿El lunes de terapia te ha funcionado?“, esta no tuvo respuesta el mexicano pero dejó un ambiente tenso en redes.

La final de la Copa Oro 2023 fue un emocionante encuentro entre México y Panamá, donde ambos equipos demostraron su talento y determinación. La victoria se decantó a favor del tri, que se consagró campeón con un marcador de 1-0 Panamá, pese a no llevarse el título, dejó una gran impresión en el torneo y continúa creciendo en el fútbol de la región.