Fanáticos de All Boys de Argentina cruzaron a Tomás Granitto en redes

Se confirmó que el futbolista salvadoreño Tomás Granitto de 30 años de edad no seguirá más en el fútbol argentino tras confirmarse que el conjunto de All Boys rescindió su contrato y de esta manera regresará al balompié salvadoreño. Sin embargo, al no tener un buen rendimiento mientras estuvo en la institución argentina, los fanáticos castigaron el centroamericano en redes.

Si bien la mayor parte de su carrera Granitto la disputó en Estados Unidos y Canadá, en 2021 decidió regresar a El Salvador. Luego con la oportunidad de ir al fútbol argentino, no quiso dejarla pasar, recordemos que cuenta con pasaporte argentino debido a la nacional de sus padres, pero las cosas no salieron como lo esperaba.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de All Boys tras la salida de Tomás Granitto?

A través de las redes sociales varios seguidores de All Boys dejaron comentarios en contra de Tomás Granitto.

¿Cómo le fue a Granitto en Argentina?

Recordemos que Tomás Granitto firmó con el “Albo” a finales del 2022 y tuvo una buena participación en la temporada de la segunda división argentina con 13 partidos disputados. Sin embargo, desde mayo, el jugador no ve acción en el All Boys. Y ahora tomará otro rumbo en su carrera.

De esta manera el Club Atlético All Boys informó que rescindió contrato con el jugador salvadoreño Tomás Granitto, el cual estaba previsto para 31 de diciembre de 2024.