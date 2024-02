El inicio del campamento de la selección de El Salvador este martes en la cancha de la UCA estuvo marcado por la notable ausencia de Narciso Orellana. Su convocatoria ha desencadenado controversias debido a su situación de recuperación, según informó el técnico de Alianza, Jorge Rodríguez.

El mediocampista de 29 años había sufrido una lesión meniscal grado 3 en noviembre de 2023 durante su participación con la selección nacional. Según el técnico de los Paquidermos, la negativa de la convocatoria se debe a que el jugador no se encuentra al 100% de sus capacidades.

¿Qué dijo David Dóniga sobre la ausencia de Narciso Orellana al entrenamiento de El Salvador?

David Dóniga, el director técnico de la Selecta, abordó la polémica y explicó a los medios la ausencia de Narciso Orellana, un jugador clave en el combinado nacional que, hasta la fecha, no ha trabajado con el técnico ibérico.

“Las convocatorias se hacen con mucha antelación y luego pueden pasar cosas, eso lo tenemos en cuenta, tenemos que cuidarnos todos, no es una fecha FIFA y en ese sentido tenemos en cuenta todo lo que hablamos con los clubes, tenemos relación directa y esta vez no ha sido posible contar con él“, señaló Dóniga Lara.

¿La ausencia de Orellana fue decisión de Alianza?

Ante la pregunta de si fue una decisión de Alianza no prestar al jugador, el seleccionador nacional explicó que fue una determinación consensuada entre el club y el cuerpo técnico de la selección. Busco terminar con la polémica que se había armado por quién se había hecho cargo de la operación.

“Ellos están en contacto con nosotros constantemente y la idea es que sea un beneficio común, no es una ventana FIFA, ellos no tienen que prestar al jugador, nosotros hablamos con ellos, ellos hablan con nosotros y se decide que Narciso no venga”, añadió.

