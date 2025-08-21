Es tendencia:
“Se rompió el ligamento cruzado”: figura de la Selección de El Salvador recibe en Europa la peor noticia camino al Mundial

Los aficionados de la Selección Nacional sufrieron la confirmación que les llegó desde el mal llamado Viejo Continente.

El Salvador pierde a una de sus grandes figuras para el Mundial: la afición se desespera.
El Salvador entero recibió una pésima noticia de cara a la Copa del Mundo, con la grave lesión de una de sus máximas figuras. Las obligaciones se acercan y nada tiene que salir mal si se espera cumplir con los objetivos. Deberán trabajar en eso.

Eric Acuña, entrenador del equipo femenil, destacó que una de sus futbolistas no va a estar disponible por un periodo de entre seis y ocho meses. Se trata de Sam Fisher, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior en una rodilla.

Sam Fisher se rompió el ligamento cruzado. La perdemos de seis a ocho meses, es una baja complicada. Tenemos un grupo para que alguien pueda ir a tomar su puesto, es una jugadora que ama a El Salvador. La operan muy pronto, entre uno y dos días”, declaró el director técnico durante el programa El Güiri Al Aire.

La baja de esta mediocampista defensiva llega en un momento clave, después de su consolidación en la Selección Nacional. La jugadora del Sassuolo cuenta con roce y experiencia internacional, lo que le acrecentó su capacidad de liderazgo.

El Salvador sufre: figura de la Selección Nacional recibe la peor noticia en Europa

Sam Fisher dio un golpe sensible a la Selección Nacional, de cara a los próximos compromisos internacionales. Si bien su director técnico se mostró optimista, no contará con el tiempo suficiente para una recuperación adecuada. Momento feo.

Se avecinan los partidos correspondientes a los Juegos Centroamericanos, como también el inicio de las Eliminatorias al Mundial. Para todo esto, Fisher tuvo un papel sumamente importante. No solamente fue figura, sino también una líder.

La aparición de esta futbolista en el Sassuolo de la Serie A femenina hizo que su nivel subiera y su regularidad llegue a mantenerse. Llevó adelante muy buenas actuaciones. La sana competencia se elevó dentro del vestidor salvadoreño.

