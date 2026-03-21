Bryan Gil recibe fuerte golpe en Rusia antes de unirse a la Selección de El Salvador

El delantero salvadoreño Brayan Gil Hurtado volvió a tener protagonismo en la Premier Liga de Rusia, al ver acción este sábado con el Baltika Kaliningrado, en una jornada donde su equipo firmó una actuación contundente, aunque para el salvadoreño tuvo una sensación agridulce.

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El atacante cuscatleco fue titular y nuevamente se desempeñó como la principal referencia en ataque, disputando 65 minutos en la goleada 4-0 sobre el Sochi en el Rostec Arena, en un partido donde el dominio local fue absoluto.

Aunque no logró marcar, el aporte de Gil Hurtado fue clave desde lo táctico. Su trabajo incluyó retención de balón, generación de espacios y un destacado juego sin balón, elementos fundamentales para el funcionamiento ofensivo del equipo ruso.

Con este triunfo, el Baltika se posiciona en el tercer lugar de la tabla, a la espera de otros resultados en la parte alta. Sin embargo, en lo individual, el salvadoreño perdió terreno en la lucha por el goleo.

Bryan Gil deja de ser el goleador

El colombiano Jhon Córdoba tuvo una jornada brillante al marcar cuatro goles en la victoria del Krasnodar 5-0 sobre el Nizhny Novgorod, alcanzando los 13 tantos en la temporada, superando así los 12 goles de Brayan Gil Hurtado.

El próximo desafío para el delantero y su equipo será el 05 de abril, cuando visiten al Dynamo Makhachkala, un rival accesible en el papel, donde el salvadoreño tendrá una nueva oportunidad para recuperar terreno en la tabla de goleadores.

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Tras este compromiso, Gil emprenderá su viaje para unirse a la Selección de El Salvador, donde disputará los partidos ante República Dominicana y Martinica por la Fecha FIFA, formando parte del proceso liderado por Hernán Darío “Bolillo” Gómez. Además, compartirá convocatoria con sus hermanos Mayer y Christian, en un hecho que no se daba desde 2024.