Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Bolillo Gómez recibe la mejor noticia sobre el regreso de Alex Roldán a El Salvador: “Vamos a conversar”

El Salvador entero se encuentra en vilo ante la noticia que acaba de conocer Bolillo Gómez sobre el posible regreso de Alex Roldán a La Selecta.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
El Salvador se ilusiona: Bolillo Gómez recibe noticias de Alex Roldán.
© RRSSEl Salvador se ilusiona: Bolillo Gómez recibe noticias de Alex Roldán.

El Salvador iniciará un nuevo ciclo. Después del duro fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, algunos cambios deberán darse para enderezar el rumbo. Ahora es momento de concentrarse en los nuevos objetivos y trabajar por conseguirlos.

Hernán Darío Gómez fue ratificado al frente de La Selecta, pese a las críticas que recibió por parte de algunos aficionados. Desde que asumió su lugar explicó que este proyecto no contaba con tiempo suficiente para pensar en antes del 2030.

En conjunción con las nuevas autoridades de FESFUT, Bolillo tomará decisiones de mayor importancia para la Selección Nacional. Entre ellas se encuentra la de insistir por el regreso de Alex Roldán, con lo que Yamil Bukele se mostró abierto.

El Salvador en vilo ante el posible regreso de Alex Roldan a La Selecta para 2026

Yamil Bukele se refirió a la situación de Alex Roldán para con la Selección de El Salvador. Pese a que el futbolista dijo en reiteradas ocasiones que su etapa ya estaba cerrada, todavía quedan esperanzas. Buscarán convencerlo como sea.

Alex Roldán no tiene las puertas cerradas de la Selección. Vamos a conversar de forma presencial con un par de jugadores fuera de los Estados Unidos, comentó Bukele desde su lugar de presidente de la FESFUT, con una carga de tranquilidad.

Tweet placeholder
Publicidad

Roldán tiene 29 años y puede jugar tanto en la posición de lateral derecho como de primer marcador central. Debutó en La Selecta en julio del 2021, fecha desde la que disputó un total de 25 encuentros oficiales en los que convirtió tres goles.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Joya de La Selecta da el salto y se suma a la MLS
El Salvador

Joya de La Selecta da el salto y se suma a la MLS

Tiene 17 años, maravilló a Bolillo Gómez y ahora confirman su salida a un equipo protagonista en Europa
El Salvador

Tiene 17 años, maravilló a Bolillo Gómez y ahora confirman su salida a un equipo protagonista en Europa

Darwin Cerén no llega solo: Inter FA sorprende a todos en El Salvador
Guatemala

Darwin Cerén no llega solo: Inter FA sorprende a todos en El Salvador

Fedefútbol confirma la noticia más esperada en Costa Rica
Costa Rica

Fedefútbol confirma la noticia más esperada en Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo