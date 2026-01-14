Bolillo Gómez recibe la mejor noticia sobre el regreso de Alex Roldán a El Salvador: “Vamos a conversar”

El Salvador iniciará un nuevo ciclo. Después del duro fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, algunos cambios deberán darse para enderezar el rumbo. Ahora es momento de concentrarse en los nuevos objetivos y trabajar por conseguirlos.

Hernán Darío Gómez fue ratificado al frente de La Selecta, pese a las críticas que recibió por parte de algunos aficionados. Desde que asumió su lugar explicó que este proyecto no contaba con tiempo suficiente para pensar en antes del 2030.

En conjunción con las nuevas autoridades de FESFUT, Bolillo tomará decisiones de mayor importancia para la Selección Nacional. Entre ellas se encuentra la de insistir por el regreso de Alex Roldán, con lo que Yamil Bukele se mostró abierto.

El Salvador en vilo ante el posible regreso de Alex Roldan a La Selecta para 2026

Yamil Bukele se refirió a la situación de Alex Roldán para con la Selección de El Salvador. Pese a que el futbolista dijo en reiteradas ocasiones que su etapa ya estaba cerrada, todavía quedan esperanzas. Buscarán convencerlo como sea.

“Alex Roldán no tiene las puertas cerradas de la Selección. Vamos a conversar de forma presencial con un par de jugadores fuera de los Estados Unidos”, comentó Bukele desde su lugar de presidente de la FESFUT, con una carga de tranquilidad.

Roldán tiene 29 años y puede jugar tanto en la posición de lateral derecho como de primer marcador central. Debutó en La Selecta en julio del 2021, fecha desde la que disputó un total de 25 encuentros oficiales en los que convirtió tres goles.