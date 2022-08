Verdes FC sin duda alguna es una de las sorpresas en los octavos de final de la Liga Concacaf luego que en la ronda preliminar dejara contra todo pronostico a Platense, ahora le toca Alianza, también de El Salvador y el técnico David Pérez lanzó un mensaje claro que buscan seguir marcando historia por lo que intentarán repetir lo hecho en la ronda preliminar.

“Enfrentaremos a un equipo valorado mucho en El Salvador y Centroamérica. Tiene grandes jugadores y nosotros vamos a trabajar, así como lo estamos haciendo, porque buscamos dar otra sorpresa en esta ronda y competir al máximo nivel”, fueron las palabras del entrenador de los beliceños que dio a Cancha EDH.

Acerca de los paquidermos comentó: “Lamentablemente no ha podido arrancar el torneo en El Salvador, así que solo tenemos la información de varios partidos amistosos y de la primera jornada de Liga que jugaron contra Firpo. Lo demás es información de algunos jugadores importantes, de la calidad que tienen y de los nuevos fichajes. Nosotros intentamos acumular la máxima información posible”.

“Precisamente para Concacaf teníamos que reforzarnos bien. En la Liga local se permiten siete extranjeros, pero solo cinco en la cancha. Mientras que, en Concacaf aprovechamos de que no hay ese límite para exprimir a los siete extranjeros. Esto en Centroamérica no es muy habitual pero que en Europa si, en donde no hay muchos jugadores locales”, agregó sobre la cantidad de foráneos en el plantel.

Por último, habló sobre lo hecho en la primera ronda del campeonato: “El primer partido fue muy parecido al segundo, una parte para cada equipo. Tuvimos la suerte de no encajar en casa, a pesar de que ellos tuvieron muchísimas ocasiones. Por ello es por lo que salimos con la idea de ganar, sabiendo que con un gol podíamos botar esos nervios y salió todo bien. En el segundo tiempo hubo un poco de cansancio, por el césped natural, del que no estábamos acostumbrados”.