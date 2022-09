El Deportivo FAS no quiere quedarse atrás en la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador y se ha movido en el mercado para reforzar el ataque con un futbolista mexicano. La tarde de ayer anunciaron de manera oficial la llegada de Luis Ángel Mendoza, quien viene de desfilar por equipos importantes de la Liga MX, además de ser campeón con el América.

Luis Ángel Mendoza es un atacante de 32 años de edad que se desempeña como extremo derecho, aunque también puede hacerlo por la banda izquierda y como delantero centro. Esta incorporación sin suda le dará un salto de calidad al Deportivo Fas que peleará por el título de liga como en cada torneo.

Trayectoria

Además, Luis Mendoza debutó como profesional en la Liga MX con Tigres y defendió los colores de Cruz Azul, Xolos de Tijuana, San Luis, Toluca, Santos Laguna y Club América. Con estos dos últimos pudo levantar el título de liga, mientras que con la Máquina fue campeón en una de las ediciones del Campeón de Campeones.

Declaraciones

"Sinceramente estoy muy contento de llegar a esta institución, la más ganadora del país, vengo comprometido, no vengo de paseo, vengo a dar lo que siempre he mostrado en todos los equipos que he estado. Aquí va a ser otra punta de lanza para demostrar de lo que estoy hecho, esfuerzo siempre va a haber", aseveró Luis Ángel Mendoza tras su presentación. Recordemos también que luego de largas semanas de suspensión, finalmente el fútbol salvadoreño volverá a la actividad el próximo sábado 17 de septiembre.