Luego de no ser considerado por Hugo Pérez para la selección de El Salvador, Rodolfo Zelaya definió al entrenador de la Selecta como un "vende humo". El delantero de Alianza se mostró muy enojado por nunca recibir un llamado, pese a que es el mejor futbolista de la Liga Nacional en estas temporadas.

Partiendo del problema con el actual estratega, en FCA repasaremos las otras relaciones que tuvo Fito con diferentes técnicos del combinado nacional. Tarde o temprano, el atacante termina discutiendo o criticando públicamente a quien ocupe el banquillo. Sería raro verlo de nuevo en alguna convocatoria.

Primitivo Maradiaga

Entre el 2015 y 2016, Maradiaga decidió no convocar a Zelaya y explicó que no lo hacía, ya que, no se encontraba al nivel necesario para ser llamado. Fito cuando escuchó eso decidió contestarle y dijo que él no estaba interesado de jugar en la Selecta mientras estuviese el hondureño a cargo.

Eduardo Lara

El único con el que se llevó bien. El entrenador colombiano fue quien lo volvió a convocar después de 3 años sin ser citado y lo tuvo en cuenta durante todo su período. Cuando decidieron echar a Lara, Zelaya la respaldó públicamente y lo definió como: "Uno de los mejores y más capaces técnicos que han venido últimamente a nuestro país”.

Carlos de los Cobos

En el 2018, de los Cobos reveló ante la prensa que decidía no llamar a Fito por estar relacionado con los amaños de partidos. El futbolista le respondió, lo trató de "vende humo" y fue muy duro con el nivel de la Selecta. Pese a todo esto, platicaron y Zelaya volvió a ser citado con la selección.