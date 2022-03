Hugo Pérez sobre el conflicto en la selección de El Salvador: "El tema no está superado"

Pese a que pasó bastante tiempo de la última convocatoria y Hugo Pérez se mostró con algunos directivos de la Federación, los problemas entre jugadores y Fesfut siguen más latentes que nunca. El entrenador volvió de su gira en Europa y respondió sobre la resolución de estos conflictos internos que se mantienen en El Salvador.

El directo técnico de la Selecta dio una entrevista en Fanáticos Plus y fue muy sincero al hablar sobre esta situación. No solo contó que todavía no hay nada arreglado, sino que puso en duda la presencia de los convocados para las próximas tres fechas que restan del octogonal de las Eliminatorias Concacaf.

"El tema no está superado. Como dijeron en los medios, algunos jugadores estaban pensando si iban a venir o no. Es una decisión que se debe tomar antes de que salga la convocatoria para la Octagonal, pero se va a decidir en unos días antes con el presidente (Hugo Carrillo)", comenzó explicando Hugo Pérez.

Y agregó más información sobre como se encuentra en este momento las negociaciones para dejar atrás lo sucedido: "Para mí, lo importante es que haya paz entre los jugadores y la Federación. No es una situación difícil de arreglar, pero si no se puede tenemos que llamar a otros jugadores por aquellos que no van a venir”.

Para finalizar, Hugo Pérez se refirió a la gira que realizó: "Esto me confirmó que vamos por buen camino, refiriéndome a la manera en que se trabaja en Europa y cómo trabajamos acá. Para nosotros es una confirmación de la manera en que debemos seguir trabajando. No estamos completamente perdidos con respecto a cómo se trabaja en Europa”.