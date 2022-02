El futuro de Eriq Zavaleta sigue siendo muy incierto y, por el momento, se encuentra sin club. El defensor de la selección de El Salvador no renovó con el Toronto FC y está esperando alguna oferta para continuar su carrera en MLS o en el exterior. Los rumores de la prensa estadounidense lo ubican en LA Galaxy.

Hace una semana atrás, todo indicaba que el central iba a seguir su carrera en el equipo de Los Ángeles. El entrenador del equipo de la Major League Soccer, Greg Vanney, habló con la prensa sobre esta posibilidad y terminó tirando por el suelo el fichaje del nacido en Canadá y nacionalizado salvadoreño.

“He hablado con Eriq Zavaleta y su agente, es un movimiento que no nos urge realizar el de reforzar un central. Sé que no tiene equipo, pero las pláticas no han progresado para venir a LA Galaxy”, declaró el estratega y casi descartó completamente que el defensor de la Selecta se sume a su equipo.

De esta manera, el legionario continúa esperando un llamado para ver donde sigue su carrera y hasta no se descarta que pueda emigrar del país norteamericano. Más allá de los dichos del entrenador, medios locales insisten que Zavaleta llegaría junto a Cristian Pavón (Boca Juniors) y Douglas Costa (Gremio).

El mercado todavía sigue abierto en Estados Unidos, pero en el resto de los países está empezando a cerrar y necesita ir definiendo rápidamente su futuro para no quedar seis meses sin club. Eriq es un gran jugador y su tremendo juego aéreo lo hace destacarse del resto de los defensores de la MSL.