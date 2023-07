Después de algunos meses, Jorge Luis Pinto volvió a aparecer en Costa Rica y comenzaron los rumores sobre la posibilidad de que vuelva a dirigir a la Sele. Ya lo había hecho en su exitoso paso durante las Eliminatorias y el Mundial de Brasil 2014.

Al DT colombiano le preguntaron por el interés de volver a dirigir al combinado costarricense y se mostró entusiasmado. Además, reveló por qué llegó al país e hizo referencia al fracaso de Luis Fernando Suárez en los últimos meses como técnico del conjunto centroamericano.

“Vengo a una conferencia sobre disciplina en la ejecución para el Grupo Liberty, mañana a las 6pm en el Centro de Convenciones”, comenzó aclarando. Y luego habló de la oportunidad de volver a dirigir la Sele: “Lógico que a cualquier técnico del mundo le gusta y le interesa dirigir a Costa Rica”.

También, Pinto hizo un pequeño análisis del paso de su compatriota: “Sí siento que no se ha respondido a lo que es la competencia propiamente. No sé qué ha fallado, si el jugador, el trabajo, la organización, pero sí, no ha estado en el mismo nivel”.

Para finalizar, habló sobre los rumores que dan su nombre como posible nuevo director técnico de Costa Rica: “Esperaré las decisiones que los directivos consideren convenientes. Vamos a ver qué dice la vida”.