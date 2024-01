Uno de los clásicos costarricenses entre Alajuelense y Deportivo Saprissa, se vio afectado por una lamentable situación entre Freddy Góndola y Mariano Torres. Esto, luego de que el panameño marcara el gol para que la Liga se coronara campeón y el futbolista argentino se le acercara para “insultarlo de manera racista”, según lo afirmado por Góndola.

Y después de varios meses, a esperas de que se dictara la última sentencia, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol programó una audiencia el pasado lunes 22 de enero. Sin embargo, el futbolista canalero no se presentó de manera virtual, como se había acordado de forma previa.

Luego de la ausencia del ex-delantero de la Liga, el abogado de Alajuelense, Aquiles Mata, afirmó que intentaron contactar al jugador por todas las vías posibles: “Lamentablemente no pudimos tener contacto con Góndola, hicimos todo el esfuerzo posible, pero no se logró la conectividad con él”, manifestó ante los medios que se presentaron en el escenario.

¿Por qué Freddy Góndola no se presentó en la audiencia?

En una entrevista con Teletica, Freddy Góndola dio a conocer la razón por la cual no logró presentarse en la audiencia: “Estaba entrenando y no podía contestar, luego llegué reventado al hotel por el viaje, me acosté a dormir y me quedé dormido. Me desperté como a las 12 de la noche, estaba dormido”, puntualizó el panameño.

Destacar que el atacante firmó hace poco con Maccabi Bnei Reineh de la primera división de Israel y en sus declaraciones, también afirmó que acababa de llegar al país, donde realizó las pruebas médicas, se trasladó a la Ciudad Deportiva y más tarde entrenó por primera vez con el club.

“El día que yo llegué estaba en Migración por la entrada al país que es complicada, me hice las pruebas médicas y los exámenes médicos y revisar el corazón, luego fui a ver la Ciudad Deportiva, tuve que ir al entrenamiento. Llegué liquidado al hotel y me quedé dormido, a las 12 o 1 am de acá me levanté, ya había pasado todo. Yo me comuniqué con alguien de la Liga y le comuniqué que me quedé dormido”, agregó.

¿Por qué denuncia Freddy Góndola a Mariano Torres?

Es preciso señalar que en su denuncia, Góndola expresó con firmeza: “Él (Mariano) no me debe decir eso, negro mono no me puede decir, él tiene que respetar, todos somos iguales”. Desde un inicio, el canalero se ha mantenido con el mismo argumento. De hecho, en la entrevista reciente con Teletica, reafirmó que, “no diría algo que perjudique la carrera de un colega”.