UNAFUT desestima el reclamo de Herediano y cerró la polémica que terminó con una dura sanción de dos fechas

La polémica entre Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense en el Clausura 2026 finalmente encontró un punto final, al menos desde lo reglamentario. La UNAFUT, a través de la Comisión de Arbitraje, desestimó el reclamo florense y respaldó la decisión tomada en cancha por el árbitro Josué Ugalde, en una jugada que generó una de las mayores controversias del torneo. El episodio, además, derivó en una sanción de dos fechas que terminó elevando aún más la tensión entre ambos clubes.

Todo se originó en la jornada 13, durante el enfrentamiento entre Herediano y Alajuelense, cuando una acción dentro del área manuda desató el reclamo inmediato del conjunto rojiamarillo. Desde el banquillo y en la cancha, los jugadores floreses insistieron en que el balón había cruzado completamente la línea de gol, lo que hubiera significado una anotación clave en el desarrollo del partido. Sin embargo, Ugalde decidió no convalidar la jugada, lo que encendió la polémica.

La presión mediática y el reclamo institucional de Herediano llevaron a que la Comisión de Arbitraje analizara en profundidad la acción. Este martes, finalmente, se hizo público el video con los audios del cuerpo arbitral, donde participan el propio Ugalde junto a Jesús Montero y Rigo Prendas. Las imágenes y conversaciones fueron determinantes para cerrar el caso, al mostrar que la decisión en tiempo real fue respaldada por el equipo arbitral tras revisar la evidencia disponible.

El VAR confirmó que no fue gol

En el audio difundido, se escucha con claridad el intercambio entre los árbitros, que coincide con la resolución final. “Pega en el poste, pega sobre la línea, pega otra vez sobre la línea y ahí está, no es gol. Josué, en la situación anterior no hay gol, la bola nunca ingresa”, explicaron, descartando cualquier duda sobre la jugada. La comunicación fue directa y firme, lo que refuerza la postura de que no existió error arbitral en esa acción puntual.

Desde el punto de vista reglamentario, la Comisión fue contundente al recordar que para que un gol sea válido, el balón debe cruzar completamente la línea de meta. En este caso, según los distintos ángulos de cámara analizados, la pelota nunca terminó de ingresar en su totalidad, sino que se mantuvo sobre la línea en todo momento. Esa interpretación técnica fue la base para sostener la decisión original del árbitro.

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Con este fallo, la UNAFUT no solo cierra una de las polémicas más calientes del Clausura 2026, sino que también deja a Herediano sin argumentos para sostener su reclamo. La decisión, lejos de apaciguar el malestar, seguramente seguirá alimentando el debate entre los aficionados, especialmente por el contexto en el que se dio y la sanción que derivó de la protesta.

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