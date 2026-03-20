Tras borrar a Alejandro Bran, Bocha Batista tiene un nuevo problema para solucionar en la lista de Costa Rica

El armado de la primera lista del Bocha Batista en la Selección de Costa Rica sigue sumando complicaciones. Después de bajar de la nómina a Alejandro Bran por sus actos de indisciplina, ahora el entrenador tendría que solucionar otro problema.

De cara a los amistosos que disputará La Sele en Turquía ante Irán y Jordania, el seleccionador argentino podría tener una nueva baja. Esta vez sería por lesión, aunque el Bocha Batista deberá esperar a que reciba el reporte médico de uno de los convocados.

Se trata de Jeyland Mitchell, futbolista del Sturm Graz que integra la nómina de Costa Rica para los juegos del 27 y 31 de marzo. El defensor central podría quedar desafectado por el choque que tuvo este viernes con su equipo.

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En la competencia austríaca contra el Red Bull Salzsburgo, el ex Alajuelense debió ser sustituido a los 37 minutos de la primera parte. El defensor de La Sele sufrió un golpe que lo dejó rápidamente sin acción y en su lugar ingresó Emanuel Aiwu.

Minutos más tarde de dar a conocer la convocatoria, el Bocha Batista recibe esta mala noticia. Ahora, deberá saber si este choque de Mitchell es suficiente para ausentarse en la doble fecha FIFA o sólo se trata de un pequeño susto.

¿Quién podría reemplazar a Jeyland Mitchell si no se recupera?

Si Jeyland Mitchell se pierde estos amistosos, uno de los grandes candidatos a reemplazarlos es Fernán Faerron, quien fue parte de los convocados por Batista en el primer microciclo que realizó en las instalaciones de la Fedefútbol días atrás.

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En síntesis