“Tomar la decisión”: Piojo Herrera anuncia el cambio más importante en La Sele para el duelo contra Honduras

Este lunes 29 de septiembre, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) anunció de manera oficial a los 17 futbolistas elegidos por Miguel “Piojo” Herrera para el microciclo de la Selección que se llevará a cabo entre el 1 y el 4 de octubre.

La convocatoria, que está compuesta exclusivamente por jugadores del ámbito doméstico, tiene como objetivo observar y probar a algunos de los futbolistas que podrían formar parte de la lista definitiva para los enfrentamientos decisivos del 9 y 13 de octubre.

ver también Vuelve a La Sele: Fedefútbol hace oficial el regreso de un referente de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Piojo Herrera anuncia un cambio clave

En este contexto, el propio entrenador de Costa Rica destacó que los jugadores locales han ganado terreno desde la última fecha FIFA, cuando los legionarios fueron los principales protagonistas.

Publicidad

Publicidad

“Los muchachos locales han ido ganando espacios en la competencia interna que hay dentro de la Selección. Hay algunos que realmente no conozco, no hay tiempo de observarlos en partidos, esperemos observarlos en entrenamientos“, comentó el técnico mexicano.

Tweet placeholder

Publicidad

“Lo primordial es eso, trabajar con los que están aquí y finalmente tomar la decisión entre los foráneos y los que están en la liga interna“, añadió el Piojo, abriendo la puerta a cambios significativos en la convocatoria para los próximos partidos.

Publicidad

¿Qué sorpresas prepara el DT de La Sele?

Uno de los cambios más importantes que se vislumbran para el próximo microciclo es el regreso de Celso Borges, quien se había mantenido fuera de la Selección Nacional durante un largo periodo. Su presencia en la convocatoria del microciclo es un indicio de que el mediocampista de 37 años podría regresar a defender el uniforme de la Tricolor.

Publicidad

Celso Borges forma parte de los convocados al microciclo de La Sele (Fedefútbol).

Otro nombre que parece tener grandes posibilidades de ser convocado es el de Warren Madrigal, quien acaba de superar una fractura de peroné sufrida durante la Copa Oro con Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

El delantero de 21 años regresó a las canchas el pasado fin de semana con el Deportivo Saprissa y su recuperación podría ser clave para reforzar el ataque de la Selección en la dura visita a Honduras, donde se jugará una parte importante de las posibilidades de clasificación para el Mundial 2026.

El calendario de Costa Rica

En la tercera jornada del grupo C de las eliminatorias Concacaf hacia la Copa del Mundo 2026, Costa Rica visitará el Estadio Francisco Morazán para enfrentar a la selección de Honduras.

Publicidad

El equipo de Reinaldo Rueda lidera actualmente el grupo con 4 puntos y se perfila como uno de los rivales más complicados del camino. El partido está programado para el jueves 9 de octubre desde las 8:00 p.m., hora de Centroamérica.

Publicidad

ver también Nació en Costa Rica, se formó en un club de la MLS y ahora dio el salto a Europa: “Proyección envidiable”

Cuatro días después, Costa Rica recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional de San José, en un duelo que se jugará el 13 de octubre a las 8:00 p.m. y será igualmente decisivo para la Selección Nacional,