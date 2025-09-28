Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense vivió una situación complicada de controlar. Cuatro jugadores que estaban dentro de la convocatoria para viajar a Honduras fueron dados de baja. Óscar Ramírez determinó que no formen parte de la lista, a pesar del compromiso importante que se avecina.

John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz fueron apartados debido a un escándalo extra futbolístico. Desde diferentes medios, trascendió que Ruiz y Pérez se habrían peleado entre ellos después de haber estado de fiesta en la noche del sábado junto a los juveniles mencionados.

En medio de esta gran polémica, Alajuelense emitió un comunicado oficial en sus canales de comunicación. No estuvo relacionado a lo que sucedió con los jugadores y la decisión del Machillo Ramírez de sacarlos de la convocatoria, lo que despertó el enojo de la afición ante este silencio institucional.

La denuncia de Alajuelense contra Herediano por insultos racistas

La Liga denunció que en el partido de Liga Promérica Femenina, entre Alajuelense y Herediano un “miembro del cuerpo técnico florense utilizó expresiones racistas” contra Sugey Matarrita, la asistente técnica del conjunto rojinegro.

Sugey Matarrita, asistente técnica de la Liga.

“Tras recabar múltiples testimonios que confirman lo ocurrido, solicitamos formalmente a la UNIFFUT que abra de inmediato una investigación sobre estos hechos y se manifiesta de manera clara y contundente“, exige la Liga a los dirigentes del fútbol frente a los insultos racistas.

Además, Alajuelense confirmó que “se pone a las órdenes de la UNIFFUT para apoyarles con cualquier información que consideren oportuna en el proceso de investigación de los hechos denunciados“. Las próximas horas serán importantes para saber cómo continuará el caso ante esta denuncia del club manudo contra Herediano.