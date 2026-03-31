“Tenemos que mostrarlo”: Carlos Mora aprieta a sus compañeros tras el duro golpe de Costa Rica ante Irán

El golpe que sufrió la Selección de Costa Rica ante Irán todavía retumba en el entorno de la Tricolor y dejó secuelas profundas en el arranque del proceso de Fernando Batista. La goleada 5-0 en Turquía expuso falencias colectivas e individuales que rápidamente encendieron alarmas pensando en el Mundial 2030.

En medio de ese escenario, uno de los futbolistas que dio la cara fue Carlos Mora, quien no esquivó el momento y lanzó un mensaje directo hacia adentro del camerino.

El defensor, con pasado en Alajuelense y hoy parte del grupo que intenta consolidarse en esta nueva etapa, fue claro al referirse al impacto del resultado. No buscó excusas ni matices. Reconoció que el golpe fue duro y que el equipo quedó tocado tras una presentación que distó mucho de lo que se había trabajado en la semana. La caída, más allá del carácter amistoso del encuentro, dejó una sensación de retroceso que obliga a reaccionar rápido.

El mensaje de Carlos Mora a sus compañeros

Mora insistió en que el primer paso debe ser una autocrítica sincera, sin maquillajes. “Es muy difícil para todos, tenemos que tener mucha, mucha, mucha autocrítica… cada uno sabemos y nos hacemos responsables de lo que pasó hoy”, afirmó, en una declaración que refleja un grupo consciente de que el nivel mostrado no alcanza para competir en escenarios internacionales.

El lateral también fue contundente al remarcar que lo hecho en los entrenamientos no se trasladó al partido. “Creo que trabajamos muy bien, pero ese trabajo hay que demostrarlo en la cancha”, explicó, marcando una diferencia evidente entre la preparación y la ejecución.

Irán venció 5-0 a Costa Rica. (Foto: La Nación)

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En esa línea, elevó el tono del mensaje al grupo con una frase que apunta directamente al compromiso: “Tenemos que mostrarlo en la cancha y dejarnos de excusas… porque a la Sele se viene a jugar y a mostrarnos”.

El ambiente interno quedó golpeado, pero no resignado. Mora dejó claro que la derrota no pasó desapercibida y que dolió, como debía doler. “A nadie le gustó, a nadie le gusta perder”, reiteró, reflejando el sentir de un vestuario que ahora está obligado a responder en los próximos compromisos. La exigencia no viene solo desde afuera; puertas adentro también hay una presión creciente por cambiar la imagen.

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Pese al momento adverso, el mensaje final del futbolista apunta a la reacción inmediata. “Lo que pasó aquí se queda aquí… vamos a quedar dolidos, pero el trabajo sigue. Si queremos cosas grandes, tenemos que levantar la cabeza e ir para adelante siempre”, cerró.

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Datos Claves

El futbolista Carlos Mora exigió autocrítica tras la derrota 5-0 de Costa Rica ante Irán.

exigió autocrítica tras la derrota 5-0 de ante Irán. La Selección de Costa Rica perdió por goleada en Turquía bajo el mando de Fernando Batista .

perdió por goleada en Turquía bajo el mando de . El defensor Carlos Mora pidió eliminar las excusas para clasificar al Mundial 2030.