Se formó en Saprissa, fue campeón con Alajuelense y ahora su carrera da un giro inesperado para jugar en Europa

El mercado toma giros inesperados cuando Saprissa y Alajuelense están involucrados. Entérate de este particular movimiento.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense
La historia de este futbolista refleja perfectamente los giros inesperados que puede tener una carrera profesional. Tras formarse en el fútbol costarricense con el Deportivo Saprissa y levantar títulos importantes con la Liga Deportiva Alajuelense tendrá una nueva aventura.

Ahora afrontará un nuevo desafío en Europa, un salto que marca un capítulo especial y lleno de ilusión en su trayectoria. Y así como unos con pasado en La Liga se van, otros seguirán ligados al club rojinegro del Machillo Ramírez en este torneo.

Gustavo Herrera necesitó sólo dos palabras para responderle a Erick Lonnis mientras se aleja de Saprissa

¿Cuál es el jugador formado en Saprissa y campeón con Alajuelense que jugará en Europa?

El volante costarricense Dylan Flores fue anunciado como nuevo jugador del PAS Giannina, equipo que compite en la segunda división del fútbol de Grecia. El tico da así un nuevo paso en su carrera internacional tras su salida del Marquense de Guatemala.

Con esta incorporación, Flores afrontará un reto en el balompié europeo, una vitrina que le permitirá demostrar su calidad y experiencia en un entorno más competitivo. La afición del PAS Giannina espera que el costarricense aporte liderazgo y creatividad para ayudar a conseguir los objetivos.

Dylan Flores – Presentado con el PAS Giannina de Grecia
Dylan Flores: Sus números en Saprissa

Se formó en la Generación Saprissa entre 2013 y 2014 en sus inicios. Luego durante su etapa con el Deportivo Saprissa, Dylan Flores disputó 28 partidos oficiales, en los que logró anotar 4 goles y brindar 2 asistencias.

Dylan Flores: campeón con Alajuelense

Dylan Flores – Liga Deportiva Alajuelense
Con la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense, Dylan Flores sumó títulos importantes a su carrera, destacando el campeonato de la Liga Concacaf 2020/21 y el trofeo del Apertura 2020 del fútbol costarricense.

