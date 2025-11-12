Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

“Se complicó”: Osael Maroto lanza la advertencia que Costa Rica no necesitaba a días de jugarse la clasificación al Mundial 2026 contra Honduras

Osael Maroto habló en la previa de los partidos más importantes para Costa Rica en busca de un boleto para el Mundial de 2026.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Osael Maroto – Presidente de la Federación Costarricense de Fútbol
Osael Maroto – Presidente de la Federación Costarricense de Fútbol

La Selección de Costa Rica afrontará dos finales en esta etapa final de la Eliminatoria cuando se enfrente a Haití y Honduras en busca de un boleto al Mundial de 2026. Sobre este escenario, Osael Maroto como presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, dejó una advertencia.

Sanción de Concacaf: los jugadores de Costa Rica que podrían perderse el partido contra Honduras por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026

ver también

Sanción de Concacaf: los jugadores de Costa Rica que podrían perderse el partido contra Honduras por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026

¿Cuál fue la advertencia de Osael Maroto?

Osael Maroto dejó claro que la Selección de Costa Rica ha afrontado una Eliminatoria mucho más exigente de lo esperado desde el inicio y que sumar de a tres es indispensable porque de lo contrario las cuentas no van a dar.

Nuevo presidente de Fedefútbol tuvo que hacer sacrificar a Sporting - ESPN
, Osael Maroto – Presidente de la Federación Costarricense de Fútbol

También marcó que aunque en el papel el camino parecía más accesible por la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá, el formato planteado por Concacaf y FIFA terminaba complicando el panorama.

Si no sumamos de a tres, al final no termina alcanzando. La Eliminatoria ha sido muy dura, en el papel se pintaba mas fácil por no estar México, Estados Unidos y Canadá, pero la manera en que como Concacaf y FIFA diseñan la Eliminatoria la hacen muy complicada“, comentó Osael Maroto.

Los tres grupos se están haciendo muy difíciles. Esto refleja el nivel de las selecciones en estos momentos donde ninguna regalará nada.”, sentenció Osael Maroto para Columbia Deportiva.

Publicidad

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

La Selección de Costa Rica y la Selección de Honduras jugarán el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora tica. Ese compromiso marcará el cierre de la fase eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y será clave para definir el futuro de ambas selecciones en la competencia.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Desde la Fedefútbol revelan lo que Jafet Soto ocultaba
Costa Rica

Desde la Fedefútbol revelan lo que Jafet Soto ocultaba

Osael Maroto sorprende a Costa Rica con una confesión pensando en el Mundial 2026
Costa Rica

Osael Maroto sorprende a Costa Rica con una confesión pensando en el Mundial 2026

"Hay amenazas": el conflicto entre Jafet Soto y Enrique Osses se sale de control
Costa Rica

"Hay amenazas": el conflicto entre Jafet Soto y Enrique Osses se sale de control

¿Cuántos puntos necesita Panamá para clasificarse al Mundial 2026?
Panama

¿Cuántos puntos necesita Panamá para clasificarse al Mundial 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo