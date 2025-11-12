La Selección de Costa Rica afrontará dos finales en esta etapa final de la Eliminatoria cuando se enfrente a Haití y Honduras en busca de un boleto al Mundial de 2026. Sobre este escenario, Osael Maroto como presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, dejó una advertencia.

¿Cuál fue la advertencia de Osael Maroto?

Osael Maroto dejó claro que la Selección de Costa Rica ha afrontado una Eliminatoria mucho más exigente de lo esperado desde el inicio y que sumar de a tres es indispensable porque de lo contrario las cuentas no van a dar.

, Osael Maroto – Presidente de la Federación Costarricense de Fútbol

También marcó que aunque en el papel el camino parecía más accesible por la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá, el formato planteado por Concacaf y FIFA terminaba complicando el panorama.

“Si no sumamos de a tres, al final no termina alcanzando. La Eliminatoria ha sido muy dura, en el papel se pintaba mas fácil por no estar México, Estados Unidos y Canadá, pero la manera en que como Concacaf y FIFA diseñan la Eliminatoria la hacen muy complicada“, comentó Osael Maroto.

“Los tres grupos se están haciendo muy difíciles. Esto refleja el nivel de las selecciones en estos momentos donde ninguna regalará nada.”, sentenció Osael Maroto para Columbia Deportiva.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

La Selección de Costa Rica y la Selección de Honduras jugarán el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora tica. Ese compromiso marcará el cierre de la fase eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y será clave para definir el futuro de ambas selecciones en la competencia.