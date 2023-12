Saprissa vs. Herediano: Cronograma confirmado para las finales del Apertura 2023

Las finales del torneo Apertura 2023 son el evento más esperado por los fanáticos del fútbol costarricense. Dos equipos que eran candidatos al título desde el inicio se enfrentan en un duelo que promete ser de enorme intensidad, con muchas emociones pero, por supuesto, con un solo campeón.

Eran dos de los candidatos a llegar a esta instancia. Por el lado de Saprissa, finalizaron en el primer lugar de la fase de clasificación. Allí cosecharon 55 puntos, con 18 victorias, 1 empate y 3 derrotas. En total, obtuvieron 9 puntos más que los segundos.

Herediano terminó tercero de la tabla de posiciones, lejos del primer puesto obtenido por los morados. En total obtuvieron 43 puntos, 12 menos que los líderes. Los Florenses 13 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

La llegada a la final

La llegada de ambos a esta instancia ha sido bastante similar: los dos ganaron de forma tranquila sus respectivas series. Por el lado de Saprissa, fueron unas semifinales sin ningún tipo de equivalencia. Ganaron el primer partido por 20 y el segundo por 4-0 para un global de 60 frente a Cartaginés.

Lo de Herediano no fue tan fácil, pero no sería cierto decir que llegó con muchas dificultades. Se esperaba que fuesen unas semifinales muy complejas ante Alajuelense, pero claramente no fue así. Los Florenses ganaron la ida por 3-0 y en la vuelta simplemente administraron la ventaja, perdiendo por 1-0, un resultado que les alcanza.

Cronograma para las finales

Las aficiones de ambos equipos, así como también los seguidores del fútbol costarricense esperaban ansiosos la confirmación de las fechas en las que Saprissa y Herediano definirán quiénes serán los campeones de esta edición 2023 del torneo Apertura.

Finalmente esas fechas están confirmadas: el primer partido de las finales tendrá lugar el próximo jueves a las 8 pm en el Estadio ‘Colleya’ Fonseca. Por parte parte, el segundo y definitivo juego se disputará el domingo 17 de diciembre a las 5 pm en el Ricardo Saprissa.