La novela de Bryan Oviedo mantiene en shock a todo el fútbol de Costa Rica. El lateral izquierdo, que había jurado que el día que regresara al país lo haría para vestir la camiseta de Saprissa, primero le dio su palabra a San Carlos.

Y cuando parecía que estaba todo acordado con los Toros del Norte, con lo que había mantenido conversaciones durante semanas, el sábado a última hora les comunicó que no iba a jugar con ellos: Bryan Oviedo decidió irse a Alajuelense.

Así es: una suerte de doble traición, primero a Saprissa, su casa como él mismo había definido al Monstruo, y después a San Carlos, el equipo de la zona donde nació y con el que se había comprometido.

Sin piedad, así expusieron a Bryan Oviedo en San Carlos

Este domingo, horas después de que se conociera la noticia de que Oviedo jugará en Alajuelense, San Carlos le ganó 2-1 a Puntarenas para recuperar la punta del campeonato. Y luego quien habló fue Luis Carlos Chacón, el presidente de la Asociación Deportiva.

Viejos tiempos: Bryan Oviedo con la ropa de Saprissa.

El directivo, claro está, no tuvo piedad con Bryan Oviedo, que llega proveniente del Salt Lake de la MLS. “Pudo haber sido Liga Deportiva Alajuelense u otro equipo, pero el tema no es la Liga ni ningún otro club, sino la palabra del jugador”, disparó Chacón.

“Después de que él me buscó y me pidió ayuda para llegar a San Carlos, hice todo lo necesario. Me dijo que el lunes llegaría al estadio, pero el sábado por la noche me informó que no vendría porque le habían ofrecido algo nuevo”, contó el mandamás del club.

“Repito: no es un tema de Alajuelense, es un tema de palabra, y la palabra de un hombre vale”, sentenció Chacón, quien de todos modos respaldó al plantel que está liderando el campeonato: “Tenemos una gran ilusión con la plantilla que hemos formado. Lo que suma es importante y lo que no, no tiene cabida en nuestro proyecto”.