Siguen las repercusiones por la dura derrota que sufrió Alajuelense contra Saprissa en el clásico de Costa Rica. Uno de los que salió hablar fue Rolando Fonseca, mítico delantero de la Sele que vistió la camiseta de los dos gigantes del país.

El ex futbolista fue muy duro contra la Liga por haber caído de forma tan contudente contra un rival que venía muy mal. Primero resaltó que esto podría costarle el campeonato y, luego, fue muy duro contra Alexandre Guimaraes por haber elegido mal un refuerzo.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre la derrota de Alajuelense?

“Hoy todavía la Liga puede ser campeón y puede ganar el liderato, pero ¿qué es lo que pasa? Usted debe golpear la mesa. No hable en redes sociales, no ponga discursos donde no debe ir, deben demostrarlo en la cancha“, comenzó declarando Rolando Fonseca.

Luego, agregó sobre lo caro que puede costar una derrota así en etapas finales: “Si esto (Clásico del sábado) fuera una semifinal hoy en segunda fase no lo levantas. Si Saprissa gana en la segunda fase, esos ocho días para la final aparecen fantasmas por doquier”.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre el error que cometió Guimaraes al fichar?

Rolando Fonseca le criticó a Alexandre Guimaraes: “Usted no puede ser tan irresponsable al traer a un jugador (Falque) sin ritmo de competencia y varado (..) En vez de Falque, yo le agregó $2 mil o $3 mil más a Pérez, ese es un pedazo de jugador; siente más la camisa que muchos”.

Para finalizar, cerró sobre una de las figuras que tiene Alajuelense: “Rashir Parkins, yo le digo a Rashir “vaya haga el examen de bachillerato, no pasa nada, y como recompensa, tome un bono” porque que increíble siente la camisa, no le pesan, se va comprometiendo con el equipo. Hay jugadores que no sienten. Cuando digo que no sienten, es que usted ve que va con todas las jugadas a muerte”.