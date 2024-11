Revelan lo que Keylor Navas le dijo a Claudio Vivas antes de entrenar con la Sele

La gran sorpresa de esta semana fue la aparición de Keylor Navas en el entrenamiento de la Selección de Costa Rica. Pese a que había anunciado hace unos meses que se retiraba del combinado nacional, el guardameta apareció con la ropa de la Sele.

Lo llamativo es que se lo vio entrenar a la par de Patrick Sequeira, como si fuese un guardameta más del combinado dirigido por Claudio Vivas . Pero, pese a que levantó la ilusión de todos los costarricenses, el ex PSG le dio un claro mensaje al estratega argentino.

¿Qué le dijo Keylor Navas a Claudio Vivas?

Según reveló Kevin Jiménez, Keylor Navas le dejó claro a Claudio Vivas que no regresará a la Selección de Costa Rica . Simplemente se sumó a los entrenamientos para ponerse en buena condición física debido a que saldrá a buscar equipo en el próximo mercado.

El guardameta parece no haber definido si se retira o no de la actividad profesional, pero sí sostiene que no jugará de nuevo en la Sele. Antes de entrenar, se lo quiso aclarar al DT para que no se generen dudas dentro del cuerpo técnico.

Más allá de que Keylor Navas dejó sus intenciones claras, esto no evitó que muchos costarricenses se esperancen con su vuelta. Además, también se habla de que le dio una presión extra a Patrick Sequeira, quien se estaba ganando el puesto en la Sele.

Veremos que sucede con el portero del Casa Pia y si la presencia del ex PSG lo termina perjudicando. Por lo pronto, se dio el lujo de compartir entrenamiento y enseñanzas con uno de los mejores porteros de la historia del fútbol.