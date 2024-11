Keylor Navas sorprende a todos con su nuevo destino

Mientras no se sabe si continuará jugando o no, Keylor Navas fue sorprendido en un destino que nadie esperaba.

Keylor Navas mantiene a todos con la incertidumbre sobre que hará con su carrera de jugador profesional. El guardameta no ha definido que sucederá y se espera que defina cuál será su nuevo destino tanto sea como futbolista o en sus nuevos comienzos.

En las últimas horas, se viralizó un video donde se lo ve al ex PSG disfrutando de una competición y no es en Costa Rica. El portero está en otro país centroamericano y disfrutando de otra pasión a la que le dedica mucho tiempo, sobre todo desde que no juega.

¿Cuál es el destino actual de Keylor Navas?

Keylor Navas sorprendió a fanáticos y espectadores al ser visto el pasado fin de semana en el “Motocross de las Naciones Latinoamericanas 2024” en Guatemala. El evento, que reunió a los mejores pilotos de la región, se llevó a cabo en el parque La Cerra, en San Miguel Petapa, y contó con una asistencia considerable de aficionados al deporte y a la velocidad, quienes no esperaban la presencia de una estrella internacional del fútbol.

La usuaria de TikTok Cecilia Noriega compartió un video en el que se observa a Navas caminando entre el público, rodeado por su equipo de seguridad. El guardameta, acompañado de un grupo cercano de personas, se mostró relajado y disfrutando del ambiente de la competencia, en la que se congregaron deportistas de alto nivel provenientes de distintos países de Latinoamérica.

La presencia de Navas en este tipo de evento ha captado la atención de sus seguidores en redes sociales, pues pocas veces se le ha vinculado tan de cerca con el motocross. Sin embargo, aquellos que conocen al arquero destacan que desde hace tiempo es un apasionado de este deporte extremo.

Su asistencia al evento en Guatemala confirma esta faceta menos conocida de su vida personal, en la que se le ha visto disfrutar de la adrenalina y el ambiente que rodea a estas competencias. El “Motocross de las Naciones Latinoamericanas 2024” fue organizado por Fedemoto Guatemala y es uno de los eventos de mayor prestigio en la región para los aficionados y deportistas de este deporte.