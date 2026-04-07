Oficial: Herediano confirmó cómo está la salud del obrero que se accidentó durante la construcción del Estadio Rosabal Cordero

La construcción del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero venía avanzando a toda máquina, con Herediano enfocado en cumplir el sueño de inaugurar su casa en el Apertura 2026. Sin embargo, en medio de ese impulso, un accidente ocurrido días atrás encendió la preocupación y obligó a frenar por un momento la ilusión para poner el focoen lo verdaderamente importante.

El incidente, que involucró a uno de los trabajadores en plena etapa final de la obra, activó de inmediato los protocolos de emergencia. La presencia del Cuerpo de Bomberos y la rápida atención médica marcaron la urgencia del momento por el accidente, generando incertidumbre en el entorno rojiamarillo y en todos los que siguen de cerca el proyecto.

Pero con el paso de las horas, y ya con mayor claridad sobre lo ocurrido, llegó una actualización que llevó tranquilidad. El propio Club Sport Herediano emitió un nuevo comunicado oficial donde detalló el estado actual del trabajador afectado.

¿Cómo se encuentra el trabajador accidentado?

“El Club Sport Herediano desea informar que el trabajador afectado por la situación ocurrida el pasado lunes 6 de abril, en el marco de las labores finales de construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, evoluciona de forma positiva y se encuentra recuperándose satisfactoriamente”, señaló la institución.

El obrero del estadio de Herediano se encuentra estable.

Además, confirmaron cómo seguirá su proceso de recuperación: “Asimismo, se nos ha informado que en las próximas horas será trasladado al Hospital del Trauma, donde continuará su proceso de atención y recuperación bajo supervisión médica especializada”.

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Desde el club también dejaron en claro que el acompañamiento es constante en este tipo de situaciones: “En el Club Sport Herediano nos mantenemos en comunicación permanente con nuestro trabajador y con su familia, pues reiteramos que lo más importante para nuestra institución es el bienestar, la salud y la adecuada recuperación de nuestros colaboradores”.

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Finalmente, cerraron con un mensaje de apoyo: “Expresamos nuestro deseo de que su evolución continúe siendo favorable y de que pueda recuperarse de la mejor manera posible”.

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Datos Claves

Un accidente laboral ocurrió el lunes 6 de abril en el estadio Eladio Rosabal Cordero .

en el estadio . El trabajador de Herediano evoluciona positivamente y será trasladado al Hospital del Trauma .

evoluciona positivamente y será trasladado al . La construcción del nuevo estadio mantiene su fecha de inauguración para el Apertura 2026.