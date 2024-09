El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada consiguió su sexta victoria en el Torneo Apertura 2024 tras vencer (3-2) al San Carlos. Pero a pesar de llevarse los tres puntos, siempre hay tiempo para la autocrítica.

Uno de los puntos que más ha hecho ruido esta temporada en el Saprissa han sido los fichajes. Vladimir Quesada ha manifestado en reiteradas oportunidades que el equipo ha necesitado más incorporaciones, pero la respuesta desde la directiva ha sido otra.

¿Cuál refuerzo del Saprissa decidió exponer lo que pocos se animan?

A pesar de esto, sí hubo fichajes que llegaron y uno de ellos fue Deyver Vega, quien se mostró bastante autocrítico desde su llegada al Deportivo Saprissa. Con 32 años de edad, el futbolista sabe que el tiempo también pasa para todos, pero que no siempre es una excusa.

Deyver Vega – Deportivo Saprissa

“Sé que me falta mucho para llegar al nivel que esperan acá en Saprissa y que muchas veces demostré. Pero me ocupo, trato de trabajar en todas las áreas posibles para estar a tope“, afirmó Deyver Vega.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con Deyver Vega? ¿Estás de acuerdo con Deyver Vega? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Que Vladimir Quesada me esté tomando en cuenta me ayuda mucho a tener ritmo y seguir mejorando. Pero entiendo que todo es un proceso y no me engaño. Tengo mucho para dar y espero demostrarlo una vez más“, puntualizó Deyver Vega