Tras que se conociera que Bryan Oviedo era nuevo jugador de Alajuelense, desde Saprissa rápidamente salieron a decir que no fueron a buscarlo. Los Morados querían evitar quedar de nuevo como perdedores en la pulseada por un jugador contra la Liga.

Es más, el gerente general del equipo Morado decidió salir a declarar que nunca estuvo en los planes y que no necesitaban un jugador de esas características. Destacó que cuentan con un plantel y que tiene buen cubierto ese puesto, por lo que no fueron por el ex legionario.

“Invertimos muchos millones en ligas menores y debo decir que con este muchacho (Oviedo) ni siquiera se dio una conversación, ya que estamos satisfechos con el equipo con que contamos”, fueron los dichos de Gustavo Chinchilla.

En contraposición a esto, Vladimir Quesada hoy habló en conferencia de prensa y se refirió a fallas defensivas. Luego de la costosa victoria ante San Carlos, ganaba 2-0, se lo empataron y se puso arriba sobre el final con un tanto de penal, se expresó ante los periodistas.

¿Saprissa necesita una figura como Oviedo según Quesada?

“Tenemos que mejorar nuestro orden defensivo, no solo la línea de defensa. También la tensión y la concentración porque hoy volvimos a recibir un gol a pelota quieta y con la jerarquía, los jugadores y la altura que tenemos eso no puede suceder”, declaró Quesada.

Hace rato que Vladimir insiste con problemas defensivos y, aunque no lo haya admitido, le habría venido bien la inclusión de Oviedo a la plantilla. De todas maneras, desde Saprissa no reconocerán esto e insisten con que no era de su gusto.