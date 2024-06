Recordado ex mundialista en Brasil 2014 se retira de la Selección de Costa Rica

Óscar Duarte anunció su retiro de la Selección Nacional de Costa Rica. Este jueves, a un día de que se cumplan diez años del debut de la Tricolor en la Copa Mundial de Brasil 2014, el experimentado futbolista decidió dar un paso al costado y sumarse a un listado que en el último tiempo engrosaron Bryan Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas.

El central de 35 años, quien nació en Nicaragua pero se nacionalizó costarricense para poder debutar en el Deportivo Saprissa, no tenía lugar en La Sele de Gustavo Alfaro y optó por decirle adiós en medio del recambio generacional. La última vez que representó al país fue el 26 de marzo de 2023, en el triunfo 2-0 sobre Martinica por la Liga de Naciones.

Óscar Duarte se despide de la Selección de Costa Rica

“Uno lo viene pensando, analizando con la familia. Todo lo que viví con la Selección… pude jugar Mundiales, Copa América, Copa Oro, Copa UNCAF y eso me dice a mí que ha llegado el momento. Es el hecho de sentirme tranquilo con todo lo que hice en la Selección y querer enfocarme en lo que va a ser mi próximo equipo”, externó en una entrevista con el periodista Rándall Vargas de TD Más.

El ex Puntarenas, Brujas, Espanyol y Levante estaba en el Al-Wehda de Arabia Saudita, pero su contrato expiró y aún no define dónde jugará. Respecto a su físico, detalló: “Cuando uno llega a una etapa, tiene que saber escuchar su cuerpo, saber que uno tiene una edad y todo eso en algún momento puede afectar. Lo que quiero es eso, enfocarme más en mis proyectos y tratar de ayudar a jóvenes en Nicaragua”.

Recordemos que Duarte compró el año pasado al AD América de la Liga de Ascenso, al cual busca devolver a la máxima categoría: “He hablado con gente del fútbol y me han comentado que la ganancia tarda en llegar. Pero lo mío no es el negocio, yo no estoy pensando en hacer plata con un equipo, mi idea es más social”, le dijo en su momento a La Nación.

¿Cómo le fue a Óscar Duarte en La Sele?

Duarte celebra tras convertirle a Uruguay un tanto que quedó grabado a fuego en la retina de los ticos. (Foto: Getty)

El mundialista en Brasil 2014 —le anotó a Uruguay en el histórico triunfo 3 a 1—, Rusia 2018 y Qatar 2022 disputó en total 75 partidos con la Selección de Costa Rica a lo largo de catorce años, en los que convirtió 4 tantos. Además, ganó un título, la Copa Centroamericana de 2014, en la que derrotaron 2-1 a Guatemala.