Brilló en un Mundial con Costa Rica, jugó en Saprissa y Alajuelense y ahora es figura en la Liga de Ascenso: “Pensé en dejar de jugar”

La histórica actuación de la Selección de Costa Rica en el Mundial Sub-20 de Egipto 2009, donde finalizó en el cuarto lugar, dejó una generación de futbolistas que más tarde se consolidaron en el fútbol profesional.

Entre ellos se encuentra Diego Madrigal, uno de los jugadores más destacados de aquel equipo dirigido por Rónald González. El atacante no solo cumplió con creces en esa cita mundialista, sino que además logró vestir las camisetas de los tres clubes más grandes del país: Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano, además de sumar experiencias como legionario en Paraguay, India y Azerbaiyán.

Diego Madrigal tiene experiencia internacional con Costa Rica (Instagram).

Publicidad

Publicidad

Hoy, a sus 36 años, Madrigal vuelve a ser noticia por un renacer en la Liga de Ascenso, donde brilla jugando para Fútbol Consultants. Tras haber cerrado su ciclo con Puntarenas FC el torneo pasado, se encontró con un panorama incierto en la máxima categoría, situación que lo llevó a reflexionar sobre su futuro.

ver también Jafet Soto tomó una decisión y Hernán Medford no se calló: el DT dijo lo suyo tras ser despedido de Herediano

El renacer de Diego Madrigal

En entrevista con La Nación, el ex Saprissa y Alajuelense explicó cómo fue atravesar por ese proceso: “Los poquitos equipos que se me acercaron no valoraron la experiencia que uno puede aportarles. Uno ya tiene otras cosas para mantener a la familia. Al final, desistí de la opción que tenía en Primera División, y cuando ya había pensado que no jugaría, pues apareció Fútbol Consultants”, relató.

Publicidad

“Pensé en dejar de jugar porque tuve muy pocas ofertas. En Segunda sí tuve muchas, pero lejos del Valle Central. Yo me considero un jugador muy competitivo, independientemente de la edad. Hay una nebulosa en el aire sobre los jugadores mayores de 30, pero eso no me afectó. Me voy a mantener jugando hasta que vea que un joven es mejor técnica o tácticamente que yo”, aseguró el veterano jugador.

Publicidad

Madrigal jugó 42 partidos con Alajuelense (La Nación).

Publicidad

Su llegada al conjunto josefino le devolvió la ilusión, y rápidamente está marcando la diferencia: fue elegido jugador del partido en la reciente victoria por 3-2 ante Escorpiones de Belén.

El sueño de regresar a primera división

Diego Madrigal sueña ahora con llevar a Fútbol Consultants a la primera división, después de que la pasada temporada se les escapara la gloria en la Gran Final ante Guadalupe FC.

Publicidad

Publicidad

Diego Madrigal tiene el ascenso en la mira (Fútbol Consultants).

ver también Brilló en un Mundial con Costa Rica, se retiró a los 25 años por problemas económicos y hoy su vida gira en torno a los cerdos: “La gente me sigue reconociendo”

“Me siento con todas las capacidades para competir y aportar. Fiel ejemplo son los cinco partidos que llevamos. Ya había estado en Ascenso con Cariari y llegamos a semifinales. Hay muchos factores por los que luchar. Estamos para pelear contra planillas más amplias y con más experiencia”, sentenció el mundialista con La Sele Sub-20.