“Rearmar”: a Ronald Matarrita le peguntaron por La Sele y terminó diciendo lo que nadie se anima sobre el recambio generacional

La Selección de Costa Rica bajo el mando de Miguel Herrera no logra despegar en estas eliminatorias y los resultados lo reflejan: un empate 1-1 contra Nicaragua y un 3-3 frente a Haití que han generado preocupación entre todo el entorno de la selección.

En ese contexto, Ronald Matarrita decidió romper el silencio tras la victoria (2-0) con la Liga Deportiva Alajuelense ante Liberia cuando se le preguntó en zona mixta sobre un tema delicado: el recambio generacional en la selección nacional.

ver también “No es tema mío”: Machillo Ramírez es contundente sobre la decisión del Piojo Herrera en la Selección de Costa Rica

¿Qué dijo Ronald Matarrita sobre el cambio generacional en La Sele?

Ronald Matarrita expresó su compromiso con la Selección de Costa Rica al destacar que siempre será un orgullo vestir la camiseta nacional y que, si recibe la oportunidad, dará el 100% como en cada ocasión.

Publicidad

Publicidad

“En cuanto a la selección nacional siempre será un orgullo para mí estar ahí, si se me da la oportunidad intentaré dar el 100% como lo he hecho siempre. La Sele siempre será un premio para cualquier jugador“, comentó Ronald Matarrita.

Ronald Matarrita con la Selección de Costa Rica

Publicidad

Además, reconoció que el cambio generacional en el equipo fue abrupto y dejó pocas piezas de experiencia, por lo que considera clave encontrar un equilibrio entre juventud y trayectoria para fortalecer a La Sele en esta nueva etapa.

Publicidad

“Mira, el cambio generacional que tuvimos en La Sele fue un poco abrupto. Dejaron muy pocos de experiencia. Pero ahora lo que toca para la selección es ver cómo rearmar esa parte de experiencia y juventud“, finalizó Ronald Matarrita.

Publicidad

Ronald Matarrita con Alajuelense

¿Cuándo fue el último partido de Ronald Matarrita con La Sele?

El último partido de Ronald Matarrita con la Selección de Costa Rica fue el 10 de septiembre de 2024, en el empate 0-0 frente a Guatemala por la Liga de Naciones de la Concacaf. En ese compromiso, el lateral tuvo participación entrando desde el banquillo y disputando 18 minutos en la segunda mitad.

Publicidad