La tensión en Oriente Medio ha aumentado significativamente en los últimos días debido al conflicto entre Israel y el grupo militante palestino Hamás. En medio de este escenario de guerra, dos futbolistas costarricenses, Rachid Chirino y Mayron George, han vivido momentos de incertidumbre en su nueva patria, Israel.

Rachid Chirino, mediocampista del equipo Maccabi Netanya, compartió sus pensamientos sobre la situación actual en una entrevista con Diario Extra. El futbolista de 22 años, quien llegó a Israel esta temporada, expresó su preocupación por la escalada de violencia en la región.

“La situación está complicada, a lo que me han comentado hace 50 años que no pasaba algo tan serio. Estoy tranquilo, pero quiero que pase esto rápido. Es algo que uno no está acostumbrado y nunca lo ha pensado porque en Costa Rica no vamos a vivir eso“, comenzó declarando el legionario.

Luego agregó: “Algo me había informado y preguntado sobre la situación del país, y todo estaba muy tranquilo, incluso me parece un país bastante seguro y donde vivo un lugar muy tranquilo, espero no pase a más y todo continúe bien“.

Para finalizar, contó cuáles son las preguntas que le hacen todos los días su familia en Costa Rica: “Me preguntaron cómo estaba y bueno también están un poco tranquilos porque estoy alejado, pero con esa incertidumbre de qué pasará”.