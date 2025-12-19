Alajuelense vs. Saprissa: ¿cómo se define la final del Apertura 2025 en caso de persistir el empate?

La final del Torneo Apertura 2025 entre la Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa llega al partido de vuelta con un 2-2 vibrante en el global tras el duelo de ida en Tibás. Con todo tan parejo y sin gol de visitante, la pregunta se impone: ¿qué pasa si la igualdad se mantiene también en el Morera Soto?

UNAFUT modificó hace tiempo el uso del gol de visita y, para la temporada 2025-2026, el reglamento establece que ni en semifinales ni en la Fase Final se utiliza este criterio de desempate. En su lugar, cuando una serie termina empatada en puntos y goles, se recurre a los mecanismos previstos en el Reglamento de Competición: prórroga y penales.

No hay gol de visitante ni ventaja por tabla en la final

Puntos clave del formato de esta Fase Final:

No existe el gol de visitante como criterio de desempate: un gol en Tibás o en Alajuela vale exactamente lo mismo.



como criterio de desempate: un gol en Tibás o en Alajuela vale exactamente lo mismo. Tampoco hay “ventaja deportiva” para el mejor ubicado en la fase regular (Alajuelense). La única ventaja deportiva del líder es cerrar la serie de local y tener asegurada su presencia en una eventual Gran Final.



Qué pasa si hay empate tras los 90 minutos del partido de vuelta

Si el choque de vuelta en el Morera Soto termina igualado, el procedimiento es el siguiente:

Empate en el global

Con el 2-2 de la ida, un nuevo empate en la vuelta deja a ambos clubes con los mismos puntos en la serie y con igualdad de goles en el acumulado.

Prórroga de 30 minutos

En este escenario, el reglamento de UNAFUT ordena jugar una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15'. No hay "gol de oro" ni "gol de plata": se disputan los 30 minutos completos.



, dividida en dos tiempos de 15’. No hay “gol de oro” ni “gol de plata”: se disputan los 30 minutos completos. Si en ese lapso uno de los dos equipos se impone en el marcador, ese club será el campeón del Torneo Apertura 2025.

Penales si persiste la igualdad

Si al término de los 120 minutos (90 reglamentarios + 30 de prórroga) el marcador global sigue empatado, la serie se define desde el punto penal.



El ganador de la tanda de penales será el nuevo campeón del Apertura 2025.



