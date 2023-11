Presidente de la Federación revela el motivo por el que Gustavo Alfaro no fue presentado en Costa Rica

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, brindó una actualización sobre la situación del nombramiento del técnico argentino Gustavo Alfaro como el nuevo entrenador de la selección costarricense. El directivo explicó que, a pesar de que el acuerdo está prácticamente cerrado, aún quedan detalles por resolver.

En una entrevista con la emisora Columbia, el mandamás de la Fedefútbol contó por qué todavía no se ha anunciado de manera oficial el arribo del estratega argentino. Además, reveló el pedido que les realizó el ex director técnico de Ecuador.

“Primero tenemos que cerrar formalmente el contrato y todos los detalles al respecto. Una vez que firmemos el contrato, podemos detallar más puntos. Eso sí, el profe Alfaro nos pidió venir con su gente de confianza“, declaró Osael Maroto ante la prensa.

El presidente de la Fedefútbol también compartió las razones que llevaron a la elección de Alfaro como el nuevo seleccionador, señalando que el argentino se ajustó a las posibilidades presupuestarias de la Federación y que su experiencia y prestigio en el mundo del fútbol fueron factores determinantes.

¿Por qué Costa Rica eligió a Gustavo Alfaro como su entrenador?

“En la parte administrativa se ajustó a lo que teníamos designado en presupuestos, a las cualidades, también su experiencia. El curriculum de él no es un tema a discutir, es un gran curriculum, es un gran entrenador y lo ha demostrado con títulos y resultados“, resaltó Maroto.

La Fedefútbol tiene la esperanza de confirmar a Gustavo Alfaro como el próximo entrenador de la selección costarricense en el transcurso de esta semana y presentarlo oficialmente ante los medios en los próximos días. Los aficionados costarricenses aguardan con expectación el nombramiento y esperan que Alfaro pueda guiar al equipo hacia el éxito en futuros desafíos.

¿Cuál será la cláusula de salida de Gustavo Alfaro?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, la cláusula de salida que tiene Gustavo Alfaro es únicamente de 3 salarios mensuales. Fue uno de los puntos inflexibles que estableció el Comité Ejecutivo para evitar que les vuelva a suceder lo de Luis Fernando Suárez.

