¿Otro Alfaro? El antecedente de Albert Celades que hace dudar a Costa Rica

Pese a que todavía la Selección de Costa Rica puede lograr revertir la serie contra Panamá, Claudio Vivas parece tener un pie y medio afuera. En este contexto, surgió el nombre de Albert Celades como posible reemplazante del estratega argentino.

El español podría llegar a hacerse cargo de un nuevo proyecto pensando para el Mundial 2026. Una decisión fuerte, debido a que dejarían atrás el trabajo que viene haciendo Vivas hace ya bastante tiempo y que le venía funcionando hasta el encuentro contra los canaleros.

De todas maneras, el pasado de Albert Celades no es del todo limpio. Más allá de su gran paso por la selección de España y Valencia, el ibérico tiene un antecedente que hace recordar mucho a lo que hizo Gustavo Alfaro cuando se fue a Paraguay.

¿Cuál es el complicado antecedente de Albert Celades?

Albert Celades comenzó a trabajar en la Federación de España en el 2013. Se hizo cargo de la Sub 17, Sub 18 y, cuando Julen Lopetegui se fue al Oporto, asumió en 2014 en la Sub 21. Allí fue donde mejor trabajo hizo y por lo que se lo destacó durante 4 años.

En total dirigió 27 partidos, ganó 18, empató 5 y perdió 4, obteniendo casi el 73% de los puntos. Cuando Lopetegui se marchó, en medio de una polémica, de España y se fue al Real Madrid. Celades decidió acompañarlo como asistente y dejó sin terminar un proyecto que iba muy bien.

Albert Celades se fue de España y acompañó a Lopetegui en el Real Madrid.

Albert priorizó la oportunidad de ser asistente en el conjunto Merengue antes que esperar dar el salto al seleccionado mayor de España. La decisión terminó saliéndole mal debido a que duraron solamente 10 partidos.

Esto puede ser algo similar a lo que hizo Gustavo Alfaro, quien dejó un proyecto que iba en alza para aceptar una mejor oferta de Paraguay. Veremos si Celades, en caso de llegar, termina siendo fiel a la Sele o se marcha si le aparece una mejor opción.