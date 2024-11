Es español, dirigió a Valencia y suena como el reemplazante de Claudio Vivas en La Sele.

Es casi un hecho que Claudio Vivas no seguirá al frente de la Selección de Costa Rica. Así lo deslizó Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, quien expresó que en la decisión final no influirá el resultado de la serie con Panamá, en la que se jugarán la clasificación al Final Four de la Liga de Naciones y la Copa Oro.

El 2025 será un año clave para la Tricolor, pues afrontará este último torneo y se enfocará en hacer una buena campaña en las eliminatorias de la Concacaf para sacar boleto al Mundial 2026. Por esta razón, el Comité Ejecutivo deberá meditar con mucha sapiencia la escogencia del nuevo entrenador.

Maroto comentó en Teletica Radio que traerán al “mejor técnico que podamos pagar, que llene las expectativas que busca la Federación”. Y si bien hasta el momento no habían trascendido nombres de candidatos, desde Panamá sorprendieron al revelar quién sería uno de ellos.

Es español, dirigió a Valencia y ahora podría ser el nuevo entrenador de Costa Rica

Según el periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como “Chepe Bomba”, uno de los entrenadores que estaría en carpeta para reemplazar a Claudio Vivas en la Sele es el español Albert Celades, quien a sus 49 años se encuentra sin equipo.

Su trayectoria como timonel es corta e inició en las selecciones juveniles de España: estuvo en la Sub-16, la Sub-17, la Sub-20, conocida como la Rojita, y llegó a la mayor en 2018, acompañando a Fernando Hierro como asistente durante su interinato, que duró cuatro partidos.

También fue ayudante de Julen Lopetegui durante su fugaz paso por Real Madrid, uno de los clubes en los que jugó durante su etapa como futbolista: fue canterano y debutó como profesional en Barcelona —allí lo dirigió Johan Cruyff—, pero pasó también por Celta de Vigo, Zaragoza, Girondins de Burdeos y New York Red Bull.

El mayor reto de Celades como DT fue en Valencia. Se sentó en el banquillo que dejó vacante Marcelino García Toral, sumando 16 triunfos, 11 empates y 14 derrotas entre 2019 y 2020, año en el que fue cesado del cargo.

Claudio Vivas podría no seguir como director de selecciones nacionales

Al parecer, en la Fedefútbol no visualizan a Claudio Vivas como parte del proyecto que iniciará el próximo año. De acuerdo a ESPN, Osael Maroto se reunió con Ángel Catalina, ex gerente deportivo de Saprissa, con la intención de que sea el nuevo director de selecciones nacionales. Puesto por el que el argentino llegó a la Federación en un principio.